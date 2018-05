Cultura asegura que la «nueva manera» de gestionar la Alhambra «ha dado sus frutos» ALFREDO AGUILAR El PP se queda sólo en su crítica al Gobierno andaluz por la nueva investigación del monumento nazarí y el resto de la oposición andaluza valora positivamente las medidas adoptadas desde 2015 ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Martes, 29 mayo 2018, 16:04

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha considerado este martes que la «nueva manera» de gestionar la Alhambra «ha dado sus frutos» y ha destacado que el monumento es a día de hoy una «referencia en gestión». Sobre las detenciones de hace unas semanas Vázquez mostró su «preocupación» y reconoció que «no beneficia a la imagen de Granada», pero matizó que es un episodio «que está en manos de la justicia» y que se remonta « a una investigación anterior a 2015, fecha en la que esta consejería reaccionó».

El gobierno andaluz explicó que se han adoptado a lo largo de los últimos años medidas de renovación para mejorar la gestión de la Alhambra destacó el cambio en la dirección del Patronato y en la mayoría de cargos de jefes de servicio. A la par, ha explicado las modificaciones en la renovación del funcionamiento de la Alhambra con una contratación mediante procedimientos abiertos, la desaparición de las compensaciones y reconocimientos de deuda, la apuesta por la prestación directa del servicio, la creación de 72 nuevos puestos de trabajo, la sustitución de cánones variables por fijos para determinados conceptos y la ausencia de la mayoría de empresas investigadas en el servicio que actualmente se presta en la Alhambra.

«La Alhambra funciona bien. Tiene un legado que nadie va a poder destruir. Sigue siendo lo que siempre fue, uno de los motores de empleo de Granada y nosotros nos hemos personado para llegar hasta las últimas consecuencias de esta investigación. Ejercemos una posición activa y por eso realizamos una auditoría que remitimos al juzgado de Granada para apoyar a la justicia colaborar con la investigación», ha argumentado Miguel Ángel Vázquez.

Respaldo

La intervención del consejero de Cultura ha sido respaldada en términos generales por cuatro de los cinco los grupos políticos con representación en el Parlamento andaluz y sólo el PP ha criticado con fuerza la labor realizada por al Junta de Andalucía con respecto a la Alhambra en los últimos años. La diputada popular, Marifrán Carazo, ha vuelto a exigir que Cultura traslade «qué está haciendo para poner transparencia en el control de la gestión de la Alhambra». «Son responsables de lo que ha ocurrido en el Patronato. Se ha perjudicado a los ingresos de la Alhambra y la Junta y conforme aumenta la investigación se demuestra que el caso de las audioguías era la punta del iceberg. ¿No le preocupa el comunicado de la Policía? Tenemos una auditoría que pone de manifiesto irregularidades que han supuesto menoscabo en los fondos públicos», ha añadido la parlamentaria del PP que ha criticado la »falta de responsabilidad política» del resto de grupos políticos por no exigir que recupere «hasta el último euro» y poner de manifiesto las «irregularidades que lleva Susana Díaz en su mochila».

Por parte de Podemos, la diputada Lucía Ayala ha expresado que la Alhambra no se puede considerar un ejemplo de gestión actualmente y ha considerado que está pendiente que se concurra por concurso público a la dirección del monumento y que no se solicite dinero de la conservación para pagar los puestos de trabajo de nueva creación. A su juicio, ha explicado que su partido cree que la gestión de la Alhambra «debe ser participativa» y ha agradecido la renovación en la cúpula del monumento «que era necesaria» y ha mostrado su satisfacción porque se hayan adoptado medidas para que casos de corrupción como los que se están investigando vuelvan a ocurrir. Aparte, ha reclamado que se fomente la integración de la Alhambra en el espacio urbano de Granada y que se amplíe la Dobla de Oro. «Cualquier esfuerzo es insuficiente porque la Alhambra así lo requiere», ha afirmado.

En una línea similar, el diputado de Cs, José Antonio Funes, ha expresado que el nuevo director de la Alhambra «es una persona seria» lo que demuestra que la Junta de Andalucía ha actuado «bien, pero tarde». «Podríamos haber hecho algo más para que esto no se produjera por lo que hay que establecer cauces para que estas situaciones no vuelvan a producirse», ha expresado. La diputado de IU, Maria del Carmen Pérez, ha criticado que se vuelva a hablar de la Alhambra en este sentido y ha reclamado al PP que saque al monumento del debate político. Pérez, que ha enumerado una batería de medidas con las que a su juicio mejoraría la gestión de la Alhambra, ha puesto como el ejemplo el Centro Lorca como espacio gobernado entre administraciones que recientemente se ha sacado del enfrentamiento entre partidos. «No puede ser que hoy cuestionemos algo a lo que se respondió con ceses políticos», ha criticado Pérez. Por último, la socialista Olga Manzano ha celebrado la intervención del consejero de Cultura y ha insistido en que hay «un procedimiento judicial abierto» en el que la Junta de Andalucía «no destruyó ordenadores y en el que actuó en defensa del interés general» de los ciudadanos. «No somos igual que PP. Se ha avanzado para mejorar las debilidades que apuntaba la auditoría y actualmente hay un procedimiento en el que aún no hay nada probado», ha añadido.