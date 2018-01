Cultura admite cambios en la carpintería de la Huerta de San Vicente por motivos de "seguridad" Detalle del deterioro que presentaba la carpintería histórica, ahora inventariada y guardada, según María de Leyva. / JORGE PASTOR Las viejas maderas, muchas originales de los tiempos de Federico, «están inventariadas, embaladas y guardadas por su valor histórico», dice la edil María de Leyva JORGE PASTOR Granada Martes, 30 enero 2018, 19:39

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Granada, María de Leyva, aseguró ayer que la decisión de sustituir las maderas históricas de la Huerta de San Vicente, la residencia de verano de la familia García Lorca y donde Federico escribió algunas de sus obras más importantes, fue adoptada tras consultar con carpinteros restauradores y técnicos de la Junta y Urbanismo, y tras constatar que «no se podían implantar sistemas de seguridad». Según la edil, ni los anclajes ni los cristales reforzados, acordes con las garantías de protección que precisa una casa museo que alberga enseres de tanto valor, «entraban en esa madera, que estaba muy deteriorada» y que se corresponde con la que tenían fincas destinadas a huertas en la Vega de Granada. Además, agregó, también quedaban condicionadas actuaciones posteriores, como la instalación de equipos de climatización que acaben con las grandes oscilaciones térmicas: en verano hace un calor de justicia –hasta el extremo de que hubo que cerrar la Huerta porque se produjeron desmayos– y en invierno muchísimo frío. Unos desequilibrios que estaban afectando a elementos de enorme valor como el piano que tocaba Federico y cuya cubierta se estaba cimbreando.

Y es que, en efecto, muchas de las puertas y ventanas que había en la Huerta eran de la época de Federico. En 1984 se llevó a cabo una rehabilitación de la Huerta. Como confirmó este lunes la propia María de Leyva, en 1984 se pusieron algunas puertas que faltaban y también las de la parte trasera, donde hay más humedad. Además se colocaron los ventanales de la cocina y de lo que hoy día es la tienda y antaño era la casa de los guardeses. Pero lo demás se intentó conservar. Se buscaron incluso maderas en anticuarios para insertar cuñas y restaurar. Hasta hoy. Todo el material que se ha quitado «está inventariado, embalado y guardado porque tiene valor histórico», afirmó María de Leyva.

Respecto a que la nueva carpintería no se asememeja en algunos motivos con la anterior, María de Leyva indicó de que el Ayuntamiento está pendiente aún de que se termine la obra. «Hasta que los técnicos no digan que está perfecto, no se recepcionará», manifestó la edil de Cultura, quien confirmó que se colocarán los fresados y que también está previsto que se adapten antiguos anclajes a los nuevos cerramientos.

Ahora la incógnita por despejar es cuándo se procederá a la reapertura de la Huerta de San Vicente, por la que pasan unos 15.000 visitantes al año. Las primeras previsiones eran en torno al veinte de enero. Estamos ya a día treinta. En ese momento el Ayuntamiento dará más detalles de las inversiones que están pendientes para el perfecto acondicionamiento de la Huerta, donde han aparecido algunas grietas en el comedor y humedades en la sala del piano. Arriba, en el dormitorio habilitado como espacio expositivo, hay losetas rajadas.

Bien de Catalogación General

El delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Guillermo Queró, aclaró ayer que la Huerta de San Vicente no tiene la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección, sino de Bien de Catalogación General por la vinculación que tiene con Federico García Lorca y la producción de su obra –aquí escribió, por ejemplo, ‘Bodas de sangre’, ‘Yerma’ o ‘Romancero gitano’–. «Esto no quita –dijo Quero– que se contemple el respeto al volumen y las características arquitectónicas de la edificación». También recordó que la intervención en la Huerta está justificada por la salvaguarda de todo lo que hay en su interior y para solucionar los problemas de frío o calor extremo que afectan tanto a los turistas como al personal que trabaja en la Huerta.

Guillermo Quero señaló que la autorización formulada por la Comisión Provincial de Patrimonio recogía que se respetara, además de la pintura con esmalte verde, «las mismas dimensiones y formas que las existentes». Y reconoció que en las fotos que ha visto «se aprecian algunas diferencias». «Habrá una visita por parte de los inspectores de la Delegación de Cultura, pero a priori todo se está haciendo conforme lo había dicho la Comisión Provincial de Patrimonio».