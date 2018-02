Cuenca insiste en que la "mala gestión urbanística es parte del pasado" Alfredo Aguilar El alcalde asegura que los ocho concejales del grupo socialista no han decidido todavía si respaldarán el pleno de reprobación de los seis ediles del actual grupo municipal del PP investigados por el caso 'Serrallo' ANTONIO SÁNCHEZ Jueves, 15 febrero 2018, 13:07

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha insistido este jueves en que la mala "gestión urbanística" de la ciudad "es parte del pasado y ha vuelto a recordar que nunca "es positivo estar hablando en una ciudad de situaciones muy graves desde el punto de vista de la gestión como las que se han ido dando en los últimos años".

El primer edil ha explicado que ahora "estamos dándole la vuelta a la situación con honestidad, con humildad, con mucho rigor, con total transparencia y dándole un mensaje de tranquilidad a los granadinos y a las empresas que se plantean desarrollar aquí su actividad, diciéndoles claramente que eso es parte del pasado".

Cuenca ha asegurado que los ocho concejales del grupo socialista no han decidido todavía si respaldarán el pleno de reprobación de los seis ediles del actual grupo municipal del PP investigados por el caso 'Serrallo'. "Todavía no lo hemos planteado. Lo mejor es que desde el diálogo y el entendimiento se plantee en la junta de portavoces y que sea ésta la que valore la situación. Nosotros, como grupo, como equipo de gobierno, no lo hemos valorado todavía", ha afirmado.

Nuevo vial

La valoración sobre las últimas novedades del caso 'Serrallo' la ha realizado el alcalde con motivo de la visita de barrio a Casería de Montijo, en donde ha inaugurado un vial de 300 metros entre esta barriada y Parque Nueva Granada, dentro de los conocidos terrenos de la 'Azulejera'. Al respecto, Cuenca ha celebrado el "compromiso" de su equipo de gobierno con ambas zonas de la ciudad ya que, a su juicio, la solución "requería de voluntad política". "Lo que antes era un espacio insalubre e inseguro hoy se convierte en un magnífico espacio para las dos barriadas. Es un día importante", ha asegurado el alcalde.