Cuelgan un cartel en defensa de la charla de Stalin en la Facultad de Políticas La conferencia no se celebrará en la UGR, pero sí en otro lugar de la capital y un día diferente al anunciado A. G. P. Miércoles, 25 abril 2018, 17:44

Este próximo viernes día 27 no habrá charla en defensa de Stalin en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada (UGR), pero sí se ha desplegado un gran cartel en la entrada del centro universitario reivindicando el nuevo acto convocado para el sábado fuera del recinto universitario. La charla tendrá lugar el sábado en un local del Zaidín. No será en instalaciones universitarias. En una fotografía que circula por las redes sociales se puede ver cómo un grupo de alumnos desplegó también una pancarta en la que se puede leer: «La UGR accede al chantaje fascista. No nos callarán. ¡Viva Stalin! ¡Viva el Marxismo-Leninismo!».

La charla ha sido convocada por el grupo Universidad Obrera. Este mismo lunes se explicaba a este periódico desde la Facultad de Ciencias Políticas que este viernes no habrá charla en defensa de Stalin ni sobre la URSS y la II Guerra Mundial, que era para lo que en verdad se había pedido el aula en el centro universitario. El acto que tanto revuelo había causado en los últimos días se ha suspendido.

Había sido un alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología granadina quien había pedido al decanato un aula para una conferencia sobre la Unión Soviética y la II Guerra Mundial y se le había aprobado la concesión para ese asunto. Un asunto-contenido que no se correspondió posteriormente con los carteles que habían pegado para anunciar la charla.

Tras el debate surgido, el alumno que había pedido la reserva de la clase comunicó a la dirección del centro, que había mantenido alguna charla con él tras surgir el debate, que no se iba a celebrar la conferencia. Así, el día 27 no habrá charla alguna, pero sí el día 28 por lo que se puede ver en el nuevo cartel, pero fuera de la UGR.

VOX había denunciado el desarrollo de esta charla en una nota de prensa la semana pasada.