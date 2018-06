Vecinos de Motril convocarán una manifestación para exigir los espigones y protestar por los destrozos en la playa de Poniente Los tenientes de alcalde Alicia Crespo y Francisco Sánchez Cantalejo esta mañana en Playa Granada. / Mercedes Navarrete La teniente de alcalde de Playas muestra su indignación y advierte que los trabajos para nivelar la arena que empezarán ahora molestarán tanto como el paso de camiones MERCEDES NAVARRETE Viernes, 1 junio 2018, 12:53

«El destrozo de este año es mayor que nunca, es descomunal, a día de hoy el Gobierno no ha cumplido su compromiso de dejar en buen estado la Playa de Poniente y no nos vamos a estar quietos, en los próximos días vamos a convocar una manifestación». La habla así de indignada es la portavoz de la Asociación de Vecinos del barrio de Santa Adela, Lidia López, en el día que se cumple el plazo para que los camiones, que han trasvasado 200.000 metros cúbicos desde una punta a la otra del litoral motrileño, salgan de la arena.

La regeneración de Playa Granada ha provocado destrozos en la Playa de Poniente -escalones, balsas de agua,...- y mantiene a día de hoy patas arriba el litoral motrileño para enfado no solo de los vecinos de los barrios portuarios de Motril, Santa Adela y Varadero, sino del equipo de gobierno motrileño, que ha vuelto a exigir soluciones definitivas, con espigones de defensa de la playa, para que no se repita esta situación.

La teniente de alcalde responsable de Playas, Alicia Cresp (PSOE), también ha estado esta mañana recorriendo el litoral motrileño, junto al teniente alcalde Francisco Sánchez Cantalejo, para analizar la situación. Y su preocupación es máxima.

«Van a tener que levantar toallas»

«Se nos garantizó que el trasvase estaría finalizado y la playa en perfectas condiciones a fecha 1 de junio y como podéis observar, la playa dista de mucho de estar bien, Poniente está destrozada. Ahora tienen que nivelar todas las franjas de playa por lo que en los próximos días van a molestar aún más los bañistas que van a tener que levantar las toallas para dejar trabajar. Estoy muy disgustada, el acuerdo ha quedado en papel mojado», ha señalado esta mañana a IDEAL Crespo.

«Sentimos que se nos vuelve a engañar», ha lamentado Crespo, que ha advertido que los vecinos de Santa Adela han mantenido una reunión esta mañana para estudiar la convocatoria de una manifestación que tendrá el apoyo del gobierno. «No queremos convocar desde ningún partido para que no se politice», ha especificado.

«Será una protesta no solo por el incumplimiento del compromiso con las asociaciones de vecinos sino proque nuestra lucha no ha terminado. Nuestra reividicación no solo consiste en que el trasvase termine en tiempo y forma, que ya vamos tarde, como siempre, sino que necesitamos una solución defintiiva a este gravísimo problema que está perjudicando muchísimo al turismo de Motril», ha sentenciado Crespo.

El compromiso era que los camiones estuvieran fuera de la playa hoy, 1 de junio, y los trasvases efectivamente, han finalizado, después de que la Subdelegación acelerara las obras para ganar 15 días. Sin embargo, el litoral aún no está a punto y la empresa adjudicataria de adjudicataria de las obras de regeneración seguirá trabajando la próxima semana en la playa de Motril para nivelar la arena y corregir destrozos.