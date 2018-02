Unidos por la jaima

En el salón de plenos de Motril eran rivales políticos, no precisamente bien avenidos. Sin embargo, después de convivir siete días en una jaima de los campos de refugiados saharauis, sin electricidad, sin agua corriente, sin camas, aseándose con toallitas de bebés y buscando con linternas el agujero para hacer las necesidades... ahora son tres amigos unidos por una causa. La experiencia del viaje institucional al Sáhara, que han realizado de la mano de la Asociación granadina de amistad con la República saharaui junto a otros representantes públicos de la provincia, ha cambiado la relación personal de Miguel Ángel Muñoz (PA), Inmaculada Torres (PP) y Daniela Paqué (IU), concejales de Motril. Pero, por encima de todo, los tres ediles vuelven impactados y con la necesidad de levantar sus voces para gritar fuerte contra el olvido del pueblo saharaui.

Ellas en Motril representan al PP y a IU, casi siempre en las antípodas para todo. Él ahora está en el gobierno y ellas en la oposición. Sin embargo en el Sáhara han sido Miguel, Daniela e Inma sin apellidos políticos. Y han compartido jaima y hasta, en el caso de las chicas, se han ayudado a lavarse el pelo con una única jarra de agua que allí valía más que el oro. La experiencia ha sido brutal en todos los aspectos.

«Estos tres han venido enamorados», bromea una compañera de corporación cuando los ve posar para el fotógrafo de IDEAL en la plaza de España, mientras ellos relatan entusiasmados sus vivencias en el Sáhara. Lo hacen con el entusiasmo de quien quiere que su relato sirva para despertar conciencias. Ellos, que sí han estado allí tienen la necesidad de hacer reaccionar a los ojos que no han visto y corazones que no sienten.

Miseria no, pobreza

Las han pasado canutas en el desierto, viviendo en las mismas condiciones del pueblo saharaui que no tiene las mínimas necesidades básicas sanitarias o alimenticias cubiertas. Y sin embargo aseguran que no han visto miseria. «Hemos visto pobreza que es muy distinto», advierte Miguel. Y es que si en algo coinciden los tres es en resaltar la dignidad del pueblo saharaui. «Son una sociedad organizada, con 100% de escolarización, deberíamos importar su dignidad como pueblo y aprender tanto de ellos», apunta el concejal motrileño, que recuerda que miles de saharauis llevan 43 años «abandonados en un desierto, invisibles para la comunidad internacional».

«En 2015 la Audiencia Nacional dijo que están sufriendo un genocidio. Políticamente hay que dejar de mirar para otro lado, hay que sacarlos del pozo. La cooperación internacional solo sirve para resistir en paz, pero nos están pidiendo a voces una solución política, sin rencor», resume Miguel Ángel, mientras sus compañeras asienten.

Daniela resume su visión del pueblo saharaui con una frase que encontró pintada en uno de los campamentos: «Aquí no nacen las flores, no nacen los árboles pero florecen las personas».

El muro de la vergüenza

También coinciden en destacar una de las visitas que más les ha impactado: la del ‘Muro de la vergüenza’, una frontera de 2.700 kilómetros plagada de campos de minas y construida por Marruecos para separar la zona del Sáhara ocupado del libre. El pobre del rico que tiene minas de fosfatos y abundancia pesquera.

«Eso es simplemente una vergüenza», clama Inma. «Me ha impactado la capacidad de la mujer para sobrevivir, sus gobiernos son de mujeres. Esa dignidad, esa educación, esos valores que tienen...», continúa. La delegación granadina iba a ver para poder contar y los tres motrileños se lo han tomado a pecho.

Sus jornadas han sido maratonianas. Cada día cubrían distancias kilométricas, las mismas que tiene Andalucía de punta a punta... pero en Land Rover y por mitad del desierto. Han visitado colegios, hospitales, centros de la mujer, centros de educación especial... Y se han enfrentado a temperaturas extremas. «Ha sido un reventón físico y mental», admite Miguel. Y sin embargo están muy agradecidos por haber podido vivir la experiencia.

Lo mejor que tienen

«Sobre todo, de cara al próximo verano queremos rogar a los granadinos que sean solidarios y acojan a niños del programa ‘Vacaciones en paz’. ¡Es tan importante! Les estamos evitando a esos niños temperaturas de 56 grados y dándoles cuidados médicos, alimentación...», invita Inma.

«Cuando tú vas allí ellos te dan lo mejor que tienen. Hemos comido carne o bebido agua y para ellos no tienen. La ONG te advierte de que no les dejes regalos o dinero hasta el último día porque si no se lo van a gastar en agasajarte», añade Daniela que, como sus compañeros, se dejó en el Sáhara hasta el abrigo. Iban con maletones y han vuelto con lo puesto. Pero además de lo material, quisieron dejarles lo mejor que tienen. Miguel, por ejemplo, su talento musical. Y es que el concejal es un reputado tenor. En la provincia de Ausera interpretó la ‘Granada’ de Lara y el público local lo aclamó con vítores. Pero después de visitar el muro de la vergüenza «tenía el cuerpo cortado, no podía cantar nada festivo». Así que en la siguiente visita, en la provincia de Esmara, interpretó a capella una nana de García Lorca estremeciendo a todos los que le escuchaban. «Nosotras estábamos llorando, fue muy emocionante», reconoce Daniela. «He podido cantar mejor en teatros pero con tanto sentimiento nunca», resume Miguel. La elección de la nana no era casual. Miguel cantaba «para dormir los odios y las injusticia».