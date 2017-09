El turista extranjero impulsa la Costa Estas turistas italianas disfrutan de la piscina del Hotel Victoria Playa de Almuñécar y de la Costa Tropical. :: javier martín Verano de récord en el litoral, que recibe tres veces más visitantes internacionales que hace una década MERCEDES NAVARRETE Domingo, 10 septiembre 2017, 02:06

En julio y agosto, la Costa Tropical se llena de jiennenses, granadinos y madrileños. Eso no falla. Pero si a los visitantes fieles que ya se presuponían, se le suman por sorpresa unos nuevos invitados -desde los polacos que llenan el hotel Playa Granada Club Resort hasta los holandeses y franceses que pueden encontrarse este año en cualquier tumbona de la playa de Almuñécar- el resultado es un verano turístico de récord. El repunte de turismo internacional que vive el destino de sol y playa de Granada ha impulsado la ocupación hotelera hasta el 98% en julio y agosto, dos décimas por encima del verano de 2016, que ya fue el mejor desde que estalló la crisis, según fuentes de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical. Pero lo más positivo es que este visitante internacional -que además disfruta de estancias más prolongadas- está ganando peso en el cómputo global del año en la Costa y permitiéndole dar pasos en firme, por fin, para romper la estacionalidad. El idilio que vive la Costa con el turista internacional lo constata el sector y se refleja ya también en las estadísticas oficiales. En la última disponible, la de visitantes de julio del INE, se recoge un aumento del 14,53% del turista extranjero con respecto al año anterior.

Y si se echa la vista atrás una década, resulta que los 10.720 viajeros internacionales que ha recibido en el mes de julio la Costa Tropical son más del triple de los que la visitaron en el mismo mes de 2007. Todo un hito que, según esta estadística del INE, sitúa a la Costa de Granada como la zona turística de toda España en la que más ha aumentado el visitante extranjero.

Entre las claves que explican este repunte internacional, que está aupando las cifras de ocupación hotelera, sin duda está lo que el sector denomina como 'turismo prestado', los flujos que desde hace tres años se están desviando de los países en conflicto. Pero también el efectivo trabajo de comercialización con touroperadores extranjeros que, a pico y pala, realizan de forma individual los hoteles, más las campañas de promoción de las administraciones.

Uno de los establecimientos que está atrayendo más extranjeros a la Costa es el Playa Granada Club Resort, de Motril, que antes trabajaba con turista alemán y este año ha abierto el abanico, con franceses, polacos o nórdicos. «El objetivo ahora es ampliar las buenas cifras de ocupación de octubre a mayo. Este años hemos abierto ocho meses y el que viene intentaremos prolongar», explica su director, Alexandre Varela. «Los hoteles se están moviendo mucho y bien y efectivamente tenemos mucho turismo prestado, pero no podemos bajar la guardia, los touroperadores alemanes están volviendo a Túnez y Turquía», advierte, por su parte, el presidente de los hoteleros de la Costa, Rafael Lamelas. En el hotel Victoria Playa, otro de los cuatro estrellas emblemáticos de Almuñécar, también constatan la buena racha internacional. «Van entrando operadores nuevos. El inconveniente que tiene la Costa Tropical es que no nos conocen y la ventaja es que cuando nos conocen, repiten», valora su director José Andrés Fernández.

En las oficinas de Turismo también dan fe de que cada vez atienden más en otros idiomas, incluso en verano. «Las Islas están llenando antes con turismo internacional, hay un gran crecimiento del mercado francés y eso revierte en la península, es un fenómeno de vasos comunicantes», analiza Felipe Puertas, director de la Oficina de Turismo de Almuñécar. En su caso han recibido un 21,4% más de franceses en los dos últimos dos años y un 13% más de británicos. «Hace dos años los extranjeros realizaban el 38% de las consultas del año, mientras que en este 2017 suponen ya el 45,9% y la tendencia es que en el cómputo global del año el internacional supere al nacional», añade el concejal de Turismo de Almuñécar, Rafael Caballero, que llama al sector a no bajar la guardia. «El reto es llenar el resto del año», afirma.

Otra buena noticia del verano, según destaca el presidente de la Asociación de Hoteleros, es que no sólo se han vendido más camas, sino que se han vendido mejor. «La rentabilidad por habitación ha aumentado entre un 10 y 12% de media y eso es muy importante», comenta Lamelas, que además destaca las buenas perspectivas para este mes, con un 70% de las camas ya vendidas.

El espectacular verano de la Costa contrasta con los datos del resto de la provincia, que según la estadística del INE de julio tuvieron ligeros descenso de visitantes extranjeros (-2,6 la provincia y -7,01% la capital). Sin embargo, el presidente de la Federación provincial de Turismo, Trinitario Betoret, no hace saltar las alarmas, porque la sensación del sector no es de descenso, ni mucho menos. «El Brexit no se ha notado en el turismo inglés, somos un destino seguro y de prestigio. Tenemos parte de turistas para los que no éramos su primera opción y es el momento de dar el 101% para que repitan», concluye.