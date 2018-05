El trasvase de arena de Poniente provoca un 'escalón' y aviva las protestas de los vecinos

Los vecinos de Poniente no se cansan. Cada vez que la excavadora hinca los dientes en su arena, se va una parte de ellos y van a seguir protestando hasta tener en sus manos el compromiso de que este será el último trasvase de arena de la historia desde allí, hasta Playa Granada.

En la motrileña playa de Poniente parece que ha habido una guerra. El escalón ahora está allí: un inmenso desnivel que han hecho las máquinas al coger la arena. En total, tienen que llevarse 200.000 metros cúbicos para rellenar lo que se han tragado los temporales en Playa Granada. Está siendo un proceso largo. Las movilizaciones ya llevan una semana y van a seguir.

«Este trasvase ya no lo vamos a frenar, aunque todos los días hagamos a las máquinas que paren. Por eso queremos un compromiso de Costas de que va a ser la última regeneración con arena de Poniente. Que la cojan de la presa de Rules que allí tiene que haber mucha arena», expresó ayer Lidia López Jiménez, presidenta de la asociación de vecinos de Santa Adela.

A Lidia, se le caía el alma a los pies al ver la playa. «Esto está hecho un desastre. Da miedo, es una pena y queremos que nos dejen la playa como una alfombra cuando se vayan», dice esta representante vecinal refiriéndose a que le quiten el escalón y también los socavones o desniveles que se queden.

Además sufren al ver su playa cerrada y la fecha prevista para la finalización de las obras (15 de junio) les parece muy lejana. «Queremos que las obras acaben cuanto antes porque los negocios están sufriendo. Hemos visto las imágenes de gente tomando el sol con la excavadoras pasándole por delante y eso no puede ser. Tienen que acabar cuanto antes», explicó la presidenta de los vecinos, que señaló que ahora los trabajos se están intensificando porque han pasado de contar 13 máquinas a 20 camiones que estaban trabajando ayer.

Espigones, ya

«Lo que tienen que hacer ya de una vez es el espigón y así se acabarían los trasvases de arena, porque no vamos a consentir ni uno más», apuntó Lidia López en nombre de los vecinos de Santa Adela. La teniente de alcalde de Playas, Alicia Crespo, señaló que desde Costas han pedido que hagan una solicitud formal de la reunión por escrito, algo que harán inmediatamente para no perder tiempo y que este encuentro se produzca antes de que acaben las obras para arrancarles el compromiso de comenzar, al menos, a plantear los espigones de Playa Granada. «Por lo menos que saquen a concurso la redacción del proyecto, que se inicie el estudio porque todavía no se sabe cuál es la solución para esta zona», subrayó la concejala de Playas.

Por su parte, el secretario general del PP de Motril, José García Fuentes, indicó que los espigones han sido una reivindicación histórica de la Costa Tropical, «que siempre ha chocado con la negativa de los sucesivos gobiernos, que han visto en el trasvase de arenas como una solución más fácil y menos costosa a corto plazo, aunque la realidad, a nuestro juicio, sea precisamente la contraria y hayamos defendido siempre una solución definitiva al respecto, que pasa por la construcción de espigones que estabilicen el litoral», relató García Fuentes.