Trabajadores del servicio de limpieza de Motril anuncian huelga para el 20 de marzo Los trabajadores de la limpieza irán a la huelga si no llegan antes a un acuerdo. / Javier Martín Buscan llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento en el modo de pasar de ser empleados de Limdeco a municipales LAURA UBAGO Granada Martes, 6 marzo 2018, 14:21

Los trabajadores del servicio de limpieza de Motril han convocado una huelga para el día 20 de marzo. Su objetivo no es realizar este paro que "no le favorece a nadie" sino que buscan alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento en el modo de pasar de ser empleados de Limdeco a municipales. Desde el 7 de noviembre que se inició el proceso de liquidación de esta empresa pública, no se ha llegado a nada, según indica Juan Martín, presidente del comité de empresa.

Los empleados del servicio de limpieza se han quedado "en un limbo" pues no se les aplica su tabla salarial del convenio, ni han pasado a trabajadores públicos del ayuntamiento. "Tampoco llegan inversiones ni en personal ni en maquinaría", denuncia Juan Martín que espera que la cita en el Sercla les ayude a llegar a ese acuerdo porque no quieren tener que llegar a la huelga y "hacer daño" a la imagen de Motril ni a la ciudad.