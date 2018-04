Torrenueva espera el veredicto que le convertirá en un pueblo independiente Este anejo dependiente de Motril calcula que ingresaría un millón de euros más de impuestos si los recaudasen siendo una localidad LAURA UBAGO Granada Jueves, 5 abril 2018, 01:43

Torrenueva acaba de conseguir el último papel que debía adjuntar a su expediente de segregación. El documento, que ha sido recientemente aprobado por unanimidad en el pleno de Motril, establece la delimitación territorial –determina las coordenadas– de este anejo, que está en proceso de independencia.

El presidente de la ELA, Plácido Lara, cuenta que en aproximadamente un mes, el organismo de la Junta que aprueba la segregación de los municipios tomará su decisión y que, por los informes que han ido recibiendo, considera que será positiva. Después, este primer filtro, deberá pasar por el Consejo Consultivo que tendrá la última palabra.

Lara considera que Torrenueva puede ser un municipio independiente porque han demostrado su solvencia económica. Esto les permitirá tener su propia policía y otros servicios y acceder a subvenciones de primera mano y no a través del ayuntamiento matriz.

«La segregación es importante porque cuando recaudemos nosotros mismos nuestros impuestos se ingresará alrededor de un millón de euros más», anotó el presidente de la Entidad Local Autónoma torreña.

El anejo de Torrenueva inició su expediente de segregación con la ley de 2013, que no tiene en cuenta la distancia con otros núcleos urbanos como sí la tiene la que valoró la independencia de Carchuna-Calahonda. El anejo vecino ya ha terminado todo el proceso sin éxito y podría volver a empezarlo con la nueva ley que exigirá 5.000 habitantes, cosa que aún no tiene. «Para ellos ha sido un paso atrás», señala Plácido Lara que se muestra solidario con que el anejo de al lado no pueda conseguir la independencia, una demanda histórica.

En Torrenueva ya están preparados para ser un municipio independiente. Tienen hasta el nombre.

En 2016, el escrutinio realizado en un pleno extraordinario de la ELA de Torrenueva, indicó que el nombre elegido para rebautizar al pueblo en caso de segregación de Motril es Torrenueva Costa, que obtuvo 1.500 votos.

El siguiente paso fue el traslado de la nueva nomenclatura al pleno de la Diputación de Granada, ya que fue el propio ente provincial quien dio impulso al expediente de segregación de Torrenueva como anejo de Motril.

Plácido Lara cuenta que siempre ha sido la aspiración de Torrenueva y que tienen mucha ilusión porque llegue el momento de independizarse y convertirse en un pueblo independiente.

Con más ingresos, decidirán en qué invertirlos. Su objetivo es poder así «crear más empleo».

Carchuna-Calahonda tendrá, por ahora, que quedarse mirando. La presidenta de la ELA, Concepción Abarca, señaló, cuando ya supo que lo tenía todo perdido que sentía que «había sido una injusticia» y que en esta decisión influía «el color político».