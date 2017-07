Otro temporal se come las regeneraciones en las playas a las puertas del mes de julio Esta vez, el Poniente muerde Playa Granada, el litoral de Carchuna-Calahonda y Cotobro en Almuñécar LAURA GAUTIER Motril Sábado, 1 julio 2017, 02:12

Ni un mes han durado algunas de las últimas regeneraciones que la dirección provincial de Costas acometió en el litoral granadino para dejar a punto las playas de cara al verano. Un nuevo temporal, esta vez de Poniente, ha vuelto a azotar la Costa, donde olas de entre tres y siete metros según la Aemet se están tragando muchos de los 29.500 metros cúbicos que se echaron para eliminar escalones y borrar las huellas del invierno. La actuación de este 'plan verano' costó a la administración un total de 98.000 euros, que también invirtió 729.000 en obras de emergencia para regenerar zonas que se vieron especialmente dañadas como Playa Granada y Poniente, Velilla, Cotobro o La Herradura, entre otras.

Aunque es cierto que no todo el litoral se está viendo afectado, sí que hay áreas donde la fuerza del mar ha dejado mordidas evidentes, como en la turística Playa Granada, que ya ayer presentaba el eterno escalón, o el litoral de Carchuna, donde se echó la mayor cantidad de arena junto a La Rábita, con un total de 7.000 metros cúbicos. Una situación que no se vive en un momento cualquiera, sino a las puertas del mes de julio, precisamente cuando empieza oficialmente la temporada alta y por la que las distintas administraciones han realizado un enorme esfuerzo para recibir a los turistas.

Salvadas por la orientación

En Almuñécar, sin embargo, la orientación de las playas es lo que está salvándolas y sólo Cotobro y Peña Parda se están viendo afectadas por este temporal que mantendrá a la zona en nivel de aviso amarillo por fenómenos costeros al menos hasta mañana. Desde la localidad sexitana, el edil de Playas, Luis Aragón, se mantiene cauto a la espera de ver las consecuencias una vez que pare el viento. Aquí, según indicó, el temporal se ha llevado parte de la arena de Cotobro, que aún así «está aguantando» gracias también a las últimas regeneraciones que de alguna manera han frenado la fuerza del mar.

Los daños del temporal en Carchuna son visibles sobre todo a la altura del camping

Por eso, Aragón espera que los efectos no sean alarmantes y que incluso el agua pueda traer de vuelta parte de esa arena. «Marina del Este no se ha visto afectada e incluso la zona del Peñón del Santo se está regenerando», aseguró el edil de Playas.

Sin embargo, no todo el litoral tiene la suerte de ser inmune al Poniente. Este es el caso de Carchuna-Calahonda, donde su presidenta, Concepción Abarca está viendo cómo buena parte de esos 7.000 metros cúbicos de arena que se echaron hace pocos días se los está tragando el mar. Aquí, según indicó, la zona más afectada está siendo el área que se encuentra frente al camping. Daños por los que los vecinos han puesto el grito en el cielo. No se pueden creer que esto esté pasando a tan sólo un día de que comience el mes de julio, al igual que la propia Abarca, que explica que la gente incluso la está parando por la calle para preguntarle cuánto dinero se han gastado en los últimos trabajos para que ahora se los lleve el mar. Hasta la fecha, las playas de Carchuna-Calahonda tuvieron la suerte de no haberse visto demasiado afectadas, porque los últimos temporales fueron de Levante. Pero ni Abarca ni sus vecinos entienden por qué tienen «que estar rezando» para que el azar no traiga precisamente el viento que destroza sus playas. «Queremos que se tome conciencia de esto, no puede ser no podamos tener un verano tranquilo, estamos siempre pendientes del tiempo», reclamó indignada la presidenta de la ELA, que una vez más hizo un llamamiento a Costas para que acometiese cuanto antes las obras para colocar las protecciones que alejen de una vez las regeneraciones.

Costas continúa con las obras de una escollera en Cotobro Este jueves, las máquinas de Costas convivieron con el temporal en la playa de Cotobro, en Almuñécar. No es que estuvieran para arreglar los daños de las olas, sino que se encontraban construyendo una escollera y una conformación de rampas en embarcaderos, que estaba ya dentro de los planes de la dirección provincial para Almuñécar. Una actuación que también se ha hecho en La Herradura y en Los Yesos -Sorvilán-.

Esta vez, según apuntó, la arena que se ha echado sí que ha servido para crear una especie de barrera contra el temporal que se vivió ayer que, aún así, está golpeando las playas de la ELA. «Este año la playa estaba mejor porque el Levante no hizo mucha mella. Además, las playas están aguantando un poco más por toda la arena que se echó», reconoció Abarca, que aún así teme que el temporal siga y tenga que encarar el verano, ya sí, sin actuaciones previstas por parte de Costas.

También con temor miran hacia este nuevo temporal desde Gualchos-Castell de Ferro, por donde, al igual que por el resto de playas, también pasaron las máquinas de Costas hace poco. Aquí se vive la misma circunstancia que en Almuñécar: el Poniente no suele afectar a sus playas. Sin embargo, según indicó su alcaldesa, Toñi Antequera, se espera que el viento cambie a Levante en los próximos días y, si eso ocurre, sí que les afectaría y dejaría sus playas mordidas en el primer fin de semana de la temporada alta.