Un sector crítico del PP de Motril se da de baja y anuncia renuncias en cascada Carlos Rojas en el congreso local del partido, el julio pasado, en el que se le nombró presidente local. / Javier Martín Juan de Dios Bustos, que fue jefe de gabinete de Carlos Rojas, critica que la militancia no haya tenido voz a la hora de elegir el candidato LAURA UBAGO Granada Viernes, 18 mayo 2018, 14:18

Treinta militantes del PP de Motril se han dado de baja en el partido por «falta de democracia interna», por «no poder opinar si les gustaba Luisa García Chamorro como candidata a la alcaldía motrileña». Las personas que han presentado su renuncia no entienden que se les haga participar de manera activa en el reparto de votos y otras tareas, y no tengan derecho a expresar su opinión en esta cuestión tan decisiva.

En nombre de estas personas que se han dado de baja habla Juan de Dios Bustos, que fue jefe de gabinete –persona de máxima confianza– con Carlos Rojas, cuando fue alcalde de Motril. «Antes, en el PP de Motril se potenciaba al afiliado y se le daban importancia a las bases... ahora, no», dice este ex militante.

Juan de Dios Bustos cuenta que las renuncias «llegarán en cascada». Que serán muy numerosas. Que habrá nombres conocidos y que se irán haciendo los días 15 de cada mes.

«No conocemos el proyecto de Luisa García Chamorro porque no ha querido preguntarle a las bases, no nos ha dado la oportunidad de expresarnos», indica este ex afiliado, que llevaba 20 años en el partido.

Bustos y los militantes que se han marchado entienden que deberían haber planteado «un plebiscito interno» para decidir cuál iba a ser el candidato y que «no fuese impuesto por Granada y por Sevilla como así ha sido».

Juan de Dios Bustos dice que si había dos personas postulándose, tendrían que haber decidido las bases. «Lo que queríamos era decidir si la candidata era Luisa García Chamorro, José García Fuentes o cualquier otro que se hubiese postulado», aporta este representante de los militantes que ya se han ido, entre los que están «el 90% de los jóvenes del partido». Además, entre esos treinta, dice Bustos que hay unos diez que son del comité ejecutivo.

Cuenta Bustos que cuando eligieron presidente del PP de Motril a Carlos Rojas se comprometió a que la elección de candidato sería algo participativo. «En las municipales de 2015 ya nos pusieron a Luisa García Chamorro a dedo. A las bases hay que tenerles respeto», subraya este ex afiliado que dice que nunca se preguntaron internamente «por qué habíamos perdido 5.000 votos, algo que debimos hacer, no quedarnos simplemente en que había ganado las elecciones», expresa Juan de Dios Bustos.

La candidata a la alcaldía, Luisa García Chamorro, explica que según los estatutos, los candidatos de pueblos del tamaño de Motril, «los aprueba Sevilla» y que los congresos están para cambiar los estatutos del partido si no se está de acuerdo con las normas.

El presidente del PP motrileño, Carlos Rojas, apunta que respeta a quienes piensan diferente, «pero no estoy nada de acuerdo con los motivos que esgrimen los militantes que se han marchado, porque aquí se ha actuado según los estatutos y nombrando a una persona que ya había ganado las elecciones».