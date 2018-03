Recogimiento en el Via Crucis sexitano JAVIER YÁÑEZ Cerca de 600 personas participan en la primera estación de penitencia de la madrugada del Sábado Santo en Almuñécar JAVIER YÁÑEZ ALMUÑÉCAR Sábado, 31 marzo 2018, 01:31

Pasadas las doce de la noche, el Via Crucis Parroquial del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santisima de la Soledad, han comenzado su desfile procesional en un ambiente de solemnidad, recogimiento y contemplación. Aproximadamente 600 personas han acompañado este año, vela en mano, este Via Crucis. Como novedad, la cofradia incorpora este año luces led que iluminan las imágenes sin perjudicar las tallas. Además, 12 son los hombres que portan el trono, vestidos de traje, imprimiendo seriedad al paso. Entrada la madrugada, el Via Crucis regresará a la Parroquia de La Encarnación habiendo procesionado por el centro de Almuñécar, pasando por calles emblemáticas y céntricas como la Calle Real, Derrumbadero o el Callejón del Silencio.