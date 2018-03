Entrevista "Quiero volver a poner Motril en el lugar que se merece: ahora está gris" 00:53 Luisa García Chamorro posa en un banco de la plaza del Ayuntamiento motrileño. / Javier Martín Luisa García Chamorro acaba de ser nombrada candidata del PP a la alcaldía de Motril y ya tiene su proyecto de ciudad en la cabeza LAURA UBAGO Granada Miércoles, 14 marzo 2018, 17:31

Luisa García Chamorro está en la puerta de su sede y pasa Paco Sánchez-Cantalejo (PSOE). «Que vengo a felicitarte», le dice el concejal socialista y la ‘popular’ agradece el gesto con sonrisa del que está preparado para la batalla. García Chamorro sacó diez concejales en las pasadas elecciones y un pacto PSOE-PA le impidió gobernar. Ahora quiere quitarse la espinita, exponer su proyecto y llegar a la alcaldía. El huracán Chamorro vuelve a la carga y promete dar guerra.

–¿Cómo sería volver a ser alcaldesa de Motril cuatro años después?

–En estos cuatro años en la oposición hemos aprendido. Se aprende en el gobierno pero también aquí. Retomamos la opción de volver a gobernar en Motril con mucha ilusión, muchas ganas de seguir haciendo cosas por la ciudad, no hemos parado de hacer propuestas en positivo. Hemos hecho una oposición constructiva, la hoja de ruta que marcamos la hemos seguido. Afrontamos con muchas ganas de volver a trabajar por y para Motril, que es el objetivo que tenemos.

–¿Qué ofrece usted como alcaldesa ya que sabe lo que es ejercer ese cargo?

–Los motrileños en cuatro años han podido ver dos formas de gobernar: la del Partido Popular y la del PSOE. Los recuerdos los tienen los motrileños frescos. Nosotros teníamos un gobierno con proyecto de ciudad y el actual no tiene proyecto, van a salto de mata. Por no tener, no tienen ni siquiera unos presupuestos. Y no es de recibo que una ciudad como Motril haya pasado tres años sin unos presupuestos propios. Y esa es la herramienta fundamental para poner en marcha tu proyecto. Esto pone de manifiesto que detrás del gobierno socialista hay un proyecto vacío, inocuo y no hay nada de lo que Motril necesita y eso es lo que vamos a ofrecer, lo que venimos ofreciendo desde hace tres años.

–A lo largo de estos tres años de mandato, qué ha estado haciendo usted y qué la alcaldesa Flor Almón.

–Es una cosa muy curiosa lo que ha pasado con el gobierno de la señora Almón. Se ha hecho una política de despachos cerrados. Los motrileños nos lo dicen que es muy complicado ir al Ayuntamiento y hablar con la alcaldesa y nosotros, al contrario, hemos tenido las puertas abiertas tanto de la sede como del grupo y veíamos cómo la gente subía a vernos, por lo menos para ser escuchados. Esas son las dos formas distintas de gestionar una ciudad.

–¿Qué proyecto de ciudad está desarrollando el gobierno?

–Su proyecto de ciudad se ha limitado a los fondos europeos. No sabemos si han querido apostar por el turismo, por el comercio, por la industria... han tenido lío con todos los sectores económicos. Cuando no es con los comerciantes por el tema de la peatonalización del centro, ha sido por el polígono del Vadillo por problemas de mantenimiento. No habían salido de un charco cuando se habían metido en otro. Y eso viene como consecuencia del desapego que tienen con los motrileños.

–¿Reconoce ahora el Motril que dejó?

–Para nada. Nosotros dejamos una ciudad con chispa, con ilusión, bonita y ahora está fea, sucia, está gris... lo dice mucha gente que viene de fuera y ha visto cómo la ciudad se ha ido degradando en estos tres años como consecuencia de la falta de gestión.

–¿Qué ofrecería usted como alcaldesa?

–Si los motrileños en junio de 2019 nos dan la confianza suficiente como para poder formar gobierno, lo haremos. Porque lo de las mayorías absolutas ha pasado a la historia, se estudiará en los libros. Ahora lo que piden los ciudadanos es que entre los partidos políticos hablemos, que saquemos las cosas con consenso. Este equipo de gobierno ha basado sus esperanzas en los fondos EDUSI. Ellos lo dijeron: ‘nos ha tocado la lotería’. Y cuando te toca no es por esfuerzo, es por suerte.

–Decía que las mayorías absolutas son complicadas, ¿está preparando ya un pacto de gobierno para que no le pase lo que en este mandato?

–Lo de los pactos de gobierno habrá que hablarlo con los resultados electorales sobre la mesa. Hay personas con las que se tiene más filin que con otras. Hemos tenido experiencia de gobierno con ellos... estoy refiriéndome al Partido Andalucista... qué nos conocemos... no entendí y así se lo dije a Escámez, lo de pactar y gobernar con el Partido Socialista. Él dice que lo hizo como un castigo hacia unas siglas... pero el castigo lo ha sufrido la ciudad. Hace poco hablé con él y se lo dije: que lo han engañado y que tiene que reconocerlo. Se adquirieron con él una serie de compromisos y no terminan de cristalizarse.

–A nadie se le escapa que el proceso de llegar a ser candidata del PP en Motril no ha sido fácil, porque había otra persona, José García Fuentes, con esas aspiraciones... ¿cómo se ha desarrollado este proceso?

–El partido a nivel regional, provincial y local lo tenía claro. Cada uno se puede hacer las ilusiones... claro, a mí también me gustaría ser ministra pero... al final el partido tienen que mirar qué es lo mejor. Tuvimos un congreso local al que fuimos todos unidos apoyando a nuestro presidente Carlos Rojas y sabíamos que la siguiente fase era la nominación de candidato. Todo el mundo decía que la candidata natural era yo, pero no porque sea maravillosa... tendré mis defectos como todo el mundo pero tengo una historia. Gané las elecciones las elecciones municipales con bastante diferencia con la segunda fuerza política que fue el PSOE. Tenemos que trabajar unidos y que quiero a mi lado a los mejores, quiero gente que venga a aportar y los que vengan a crear lío con confrontaciones estériles, van a tener poco recorrido en mi proyecto.

–¿Qué cosas le han quedado por hacer y qué le diría a los motrileños que tiene en cartera para los próximos cuatro años?

–Por coherencia con lo que he dicho, lo primero, si tengo la confianza de los motrileños, será aprobar unos presupuestos. La ciudad ha cambiado, hay que aprobar unos nuevos. Lo segundo, es un plan integral de limpieza y retomar el plan de embellecimiento que tan buenos resultados nos dio. Otro problema que tiene la ciudad es el paro, por lo que pediré planes específicos de empleo para que los motrileños que quieren trabajar y que no pueden no se tengan que ir fuera. La cuarta cosa es que haría sería eliminar la tasa de basura de los cortijos si no se presta el servicio.

–¿Tiene la misma ilusión de la primera vez que se presentó como candidata?

–Más. Asumimos este nuevo reto con mucha humildad, con mucha ilusión, con ganas de rodearme de los mejores que hay gente muy válida en Motril que no han tenido nada que ver con la política y me han llamado para decirme: ‘Luisa, que quiero estar en tu proyecto’ y la verdad que te anima mucho la gente. Tenía mucha ilusión en el mandato anterior y tenía ganas de empezar de cero con mi proyecto, mi impronta... no pudo ser y eso es lo que intentaremos hacer y para eso queda un año de mucho trabajo, de mucho esfuerzo... lo que hemos hecho estos tres años: patearnos la ciudad, reunirnos con todos los colectivos, los barrios y vamos a seguir con este ritmo, lo incrementaremos y seguiremos trabajando como sabemos hacer.