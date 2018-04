Dos policías de Albuñol salvan la vida a un vecino de Almuñécar que estaba sufriendo un infarto Los agentes de Policía de Albuñol que salvaron la vida de Juan Francisco. / Ideal «Me salvaron la vida: sin su corazón y solidaridad, no podría contarlo», dice Juan Francisco, ya recuperado LAURA UBAGO Granada Martes, 24 abril 2018, 00:10

Juan Francisco Sánchez Calvo, de 56 años, nunca había pisado el médico. Una tarde de febrero se dirigía de Almuñécar, donde reside, a El Ejido donde es transportista, para trabajar. De repente empezó a sentirse fatal. Y se le ocurrió meterse en el núcleo de La Rábita para pedir ayuda. Tenía un fuerte dolor de pecho y de corazón, según cuenta, y se topó con dos agentes de la Policía Local de Albuñol, que hacían su ruta habitual. «En cuanto le vimos la cara supimos que estaba mal. Había que tomar una decisión en ese momento y no había tiempo para pedir la ambulancia, así que nos decidimos a trasladarlo en su propio coche al centro de salud de Albuñol, ya que al ser por la tarde, en La Rábita, no había», explica Jorge Cara López, el policía local que ayudó a Juan Francisco junto con José Ramón García Sierra, el otro compañero.

Jorge le dijo a Juan Francisco que les siguiese y les echase las luces si no podía seguir. La Rábita y Albuñol están a diez minutos y el corazón de este almuñequero no aguantaba. Les echó las luces y Jorge se puso a conducir el coche de Juan Francisco con éste echado en el asiento trasero.

Una vez en el centro de salud le dijeron a Juan Francisco que había llegado con un infarto agudo por eso sabe que la actuación de los agentes salvó su vida. «Me salvaron. Gracias a su corazón y a su solidaridad estoy vivo y puedo contarlo», expresa este transportista que después estuvo en el hospital de Motril y en el de Granada, donde le colocaron un stent. Ahora está recuperándose del susto.

Y así está Juan Francisco, tomándose la vida con más calma y muy agradecido a estos dos agentes del Cuerpo de Policía Local de Albuñol, donde se alegran muchísimo de haber sido tan útiles. «A veces a los funcionarios se nos juzga y estas historias sirven para dar a conocer nuestro trabajo y nuestra labor», apunta Jorge, orgulloso de los que hacen a diario sus compañeros en este municipio de la Costa.

Juan Francisco ha vuelto ahora a Albuñol a buscar a sus ángeles de la guarda. Sabe que ellos no trabajan buscando el agradecimiento pero él quiere que se les reconozca la ayuda que le prestaron y cómo le salvaron la vida dirigiéndole al centro de salud. Si no se los encuentra, se hubiese quedado en La Rábita, reconoce. Este almuñequero quiere que a través del pleno de la localidad se les pueda agradecer a estos dos policías lo que hicieron con él. «El día que vino a darnos las gracias yo no estaba así que ya le he dicho que tenemos que tomarnos algo», dice Jorge. Será, a la salud de Juan Francisco.