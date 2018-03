La polémica vuelve a envolver la celebración de La Judea en Motril

Tras dos años de éxito en los que centenares de motrileños han arropado la celebración de La Judea, una recreación de escenas de la Pasión en la mañana del Domingo de Ramos realizada por un centenar de actores, la polémica vuelve a envolver a esta tradición motrileña, recuperada por la Asociación Aguaviva en el año 2016.

El presidente de la Asociación cultural Aguaviva, que organiza La Judea, ha denunciado que, a falta de dos semanas para la representación y con toda la maquinaria de los ensayos funcionando a pleno rendimiento, el Ayuntamiento motrileño ha denegado el permiso para celebrar 'La Oración del Huerto', una segunda representación en horario de tarde. Esto es, La Judea, que es la dramatización de la entrada de Jesús en Jerusalén, y de otras escenas del Nuevo Testamento, sí se podrá escenificar con normalidad pero se deniega el permiso municipal para dar un paso más y realizar un segundo espectáculo en la misma plaza en horario de tarde.

"Presiones del PA"

La justificación que ofrecen desde el Ayuntamiento es que no se puede establecer un doble dispositivo, uno por la mañana y otro por la tarde para garantizar la seguridad del evento, que coincidiría con el desfile procesional, en otro punto de la ciudad, de la Cofradía de 'La Borriquita'. De hecho, desde el Ayuntamiento motrileño no tienen ningún problema en que se celebre 'La Oración del Huerto' pero en horario de mañana, justo después de La Judea, de manera que se optimicen los recursos de seguridad y no se obligue a establecer un nuevo despliegue de Policía Local y Protección Civil en el barrio de Capuchinos en horario de tarde y en un día tan complicado, según explica a IDEAL la teniente de alcalde responsable de Seguridad Ciudadana Mara Escámez.

Pero Reyes rechaza el argumento de que 'La Oración del Huerto' coincidiría con el desfile procesional de 'La Borriquita' y que por eso el dispositivo de seguridad de la Policía Local no daría abasto. "Estábamos dispuestos a esperar a que terminara la procesión", apunta Reyes, que ve en las "presiones de las cofradías y del PA" el motivo real para denegar el permiso de lo que hubiera sido "un montaje precioso". "Sospechamos que son presiones del PA porque el PSOE estaba encantado con la propuesta", denuncia Reyes.

"Ya lo tenemos ensayado y tenemos la colaboración de la banda municipal de Salobreña que venía gratis a tocar y sus miembros estaban ilusionadísimos. Han ensayado expresamente las partituras y el actor que encarna a Jesucristo iba a cantar una canción de la ópera rock 'Jesucristo Superstar', hay ya mucho trabajo detrás", lamenta el presidente de la asociación Aguaviva.

"Un paso adelante"

"Es un paso adelante para Motril. He visto representadas muchas 'Judeas' y muchas 'Oraciones del Huerto' pero no con el nivel de la de Motril. Hemos preparado un número de un nivel escénico y dramático muy superior. Con textos escenificados con mucha fuerza por la sensación de abandono del padre que tiene y la canción de Jesucristo Superstar que estábamos ensayando con la banda de música, guitarras, teclados... Es un montaje que valía la pena", lamenta el director del grupo teatral que representa 'La Judea'.

"Les apoyamos pero no pueden entrar como un elefante en una cacharrería" La teniente alcalde de Seguridad Ciudadana de Motril, Mara Escámez, recuerda que el Ayuntamiento motrileño siempre ha apoyado a 'La Judea' como representación cultural, "pero no pueden llegar como un elefante a una cacharrería, imponiendo el espacio o la hora de representación". En este sentido, alega que el Ayuntamiento ve con buenos ojos que se celebre 'La Oración del Huerto', como segundo paso de 'La Judea' pero en horario de mañana, para aprovechar el dispositivo policial y no obligar a realizar un doble despliegue de agentes por la tarde en un día y un horario muy complicado para la ciudad, con un desfile procesional en la calle. "Afrontamos una semana muy complicada para la Policía Local, que tiene que cubrir los servicios básicos, más los desfiles procesionales más la seguridad de los pueblos anejos", recuerda Escámez.

"La alcaldesa tiene que haber recibido presiones porque por ella misma jamás diría que no le interesa un espectáculo que va a darle proyección a Motril. La excusa económica o de falta de personal no nos la cremos", insiste.

Problemas el primer año

La asociación Aguaviva decidía en 2016 rescatar la tradición motrileña de representar 'La Judea', que había desaparecido hacía noventa años. Y lo hicieron rodeados por la polémica. Los organizadores tuvieron problemas, ya que las Cofradías de Semana Santa de la ciudad se opusieron a los planes iniciales de celebrar la representación en la plaza de España, alegando que interferiría con los recorridos procesionales. Al final, el Ayuntamiento motrileño medió y autorizó la celebración de La Judea pero en otro espacio, la plaza de las hermanas Mercedarias, en el barrio de Capuchinos, y en otro horario, la mañana del Domingo de Ramos, que nada tenía que ver con la programación de los recorridos procesionales.

La incógnita de cómo acogería el público motrileño la representación se despejaba en la mañana del Domingo de Ramos de 2016: éxito rotundo. Centenares de personas abarrotaron la plaza para presenciar la representación dirigida por Antonio Reyes. El año pasado repitieron con igual o mayor expectación y La Judea se ha abierto definitivamente un espacio en la Semana Mayor motrileña, convirtiéndose en un reclamo para amantes de la Semana Santa de toda Andalucía, que vinieron a ver el espectáculo.