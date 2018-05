Playa Granada tendrá por primera vez servicio diario de limpieza este verano Dos mujeres caminan por los accesos a la zona residencial de Playa Granada. / Javier Martín El Ayuntamiento adjudicará los trabajos a una de las tres empresas privadas que se han presentado al concurso MERCEDES NAVARRETE Sábado, 5 mayo 2018, 01:38

Hace tiempo que los servicios de limpieza de Motril, con la empresa municipal Limdeco descapitalizada y disuelta, con maquinaria que no se renueva y una merma de cincuenta trabajadores en los últimos ocho años, no dan más de si para tener en condiciones toda la ciudad. Y uno de esos puntos a los que, también hace tiempo, que no llegan es Playa Granada, precisamente el escaparate turístico de la ciudad. Si en temporada baja la situación se disimula porque hay pocos vecinos que residan allí todo el año, en verano cuando llega el 'aluvión' de residentes las quejas por la falta de limpieza se multiplican. Y esto es lo que el Ayuntamiento de Motril quiere por fin cambiar en este próximo verano de 2018.

Playa Granada contará por primera vez con un servicio de limpieza diario, de lunes a sábado, gracias a la contratación de una empresa privada que asumirá el servicio de limpieza en este barrio, además de en Playa de Poniente, el polígono Alborán (en el puerto de Motril) y los barrios portuarios de Santa Adela y Varadero.

Un cambio de modelo El plan ideado por el teniente alcalde Sánchez Cantalejo para combatir el déficit de limpieza de la ciudad pasa por un cambio en el modelo de gestión y por contratar, por primera vez, a empresas privadas para que asuman las tareas en las zonas donde ahora mismo el servicio es deficitario, concretamente los barrios portuarios así como Playa Granada y Playa de Poniente, las dos zonas turísticas de Motril ciudad. El contrato privado incluirá trabajos de limpieza manual, mecanizada, retirada de hierbas... en estos puntos. Pero además, la idea es que al asumir una empresa privada el servicio en estos barrios, los trabajadores municipales de Limdeco puedan concentrar sus fuerzas en el resto de la ciudad y que a todo Motril le luzca más el pelo.

El propio teniente alcalde de Economía y Hacienda y responsable de Limdeco, Francisco Sánchez Cantalejo, admite que Playa Granada nunca ha tenido asignado un equipo fijo de limpieza y actualmente las tareas se cubren con el 'retén' de la tarde del servicio municipal. Esto es, con el equipo que cubre las zonas a las que no se ha llegado durante la mañana. Y esto, cuando se puede por lo que se espera que el cambio sea notable para esta zona residencial cuando cuente con un servicio de limpieza diario fijo y efectivo. Igualmente, los barrios de Varadero, Santa Adela y la Playa de Poniente, que tampoco tienen una asignación diaria de operarios, pasarán a limpiarse como mínimo seis días a la semana.

No costará más

El pliego de condiciones para adjudicar el servicio salió a concurso el pasado mes de marzo y los sobres con las ofertas se abrirán este próximo martes. Se han presentado tres empresas –una almeriense, otra granadina y un grupo nacional– por lo que el teniente alcalde Francisco Sánchez Cantalejo, está muy contento. «Por una parte por fin vamos a poder reforzar la limpieza en una zona turística muy relevante y que nos importa mucho y en segundo lugar, al haber varias ofertas en el concurso público nos garantizamos que este servicio de limpieza se adjudique en las condiciones más ventajosas posibles», valora Sánchez Cantalejo.

480.000 euros al año

En este sentido, Sánchez Cantalejo recuerda que el servicio de limpieza para Playa Granada, Poniente y los barrios portuarios salió a concurso por un presupuesto inicial de 480.000 euros para un año y que, al haber competencia, probablemente el Ayuntamiento consiga un precio más rebajado. Además, el Ayuntamiento podrá valorar la periodicidad de limpieza que ofrecen las empresas y otras mejoras a la hora de adjudicar el servicio.

Sánchez Cantalejo confía en que los trámites administrativos marchen sin complicaciones de manera que la nueva empresa privada pueda estar limpiando las zonas residenciales de la playa de Motril este verano. El teniente de alcalde ha insistido en que la externalización del servicio de limpieza, con la contratación de una empresa privada, no afectará ni a los trabajadores de Limdeco –que tienen garantizados sus puestos– ni costará más a los motrileños, ya que esta inversión se asumirá con el ahorro por la amo