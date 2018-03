Playa Granada, peor que nunca La zona del hotel de Playa Granada no tiene arena, tiene piedras. / Javier Martín El último temporal destroza la playa más turística de Motril a pocos días de la Semana Santa LAURA UBAGO Granada Martes, 20 marzo 2018, 02:13

Playa Granada, a cinco días de Semana Santa, se ha convertido en una zona intransitable. No es que no haya playa, que no la hay, es que el desnivel que se ha formado es hasta peligroso en algunos puntos. En la zona del hotel hay piedras y una estructura de hormigón al aire y, esta vez, el escalón llega hasta el chiringuito Oleaje. Las imágenes muestran que Playa Granada ha quedado peor que nunca por un temporal que ha afectado a toda la Costa Tropical. Y, por ahora, no hay solución a la vista.

La teniente de alcalde de Turismo y Playas de Motril, Alicia Crespo, llamó ayer desesperada a la dirección provincial de Costas. «Han sido muy amables, como siempre, pero por ahora, no tenemos una solución», decía con mucha preocupación. Otras veces, aunque el Ayuntamiento no debe tocar la playa sin permiso, las máquinas municipales han allanado un poco este escarpe pero ahora es tan pronunciado que no tienen los medios para salvarlo ni para suavizarlo.

«Pido que nos minimicen el escalón. Que en vez de desnivel se convierta en una rampa... lo que sea», explicó Alicia Crespo que señaló que desde Costas van a pedir obras de emergencia pero que, por este sistema, los trabajos tardarán en llegar y no estarán ni por asomo para Semana Santa. Por eso, el Ayuntamiento pide poder paliar estos daños para afrontar uno de los periodos más turísticos del año.

La concejala de Playas se echa las manos a la cabeza y no sabe cómo sobrevivirán hasta el verano si los temporales siguen azotando. Playa Granada está debilitada. No queda apenas arena y no existe nada que la frene. Crespo señala que, así, difícilmente podrán llegar al verano y que estos problemas «demuestran» lo que urgen que se construya un espigón para Playa Granada.

«Los trámites administrativos son largos y luego la ejecución puede ser de más de un año, así que pido, por favor, que se avance y que se resuelva cuanto antes porque las regeneraciones de arena ya no sirven para nada en esta zona tan dañada», indicó ayer la teniente de alcalde de Turismo.

La responsable de las áreas de Turismo y Playas recordó que el personal del Ayuntamiento, tanto del Servicio Municipal de Limpieza como de Mantenimiento, había hecho un gran esfuerzo la semana pasada para quitar las cañas aparecidas en la orilla de Poniente y Playa Granada, recolocar las pasarelas e ir moviendo la arena con el objetivo de dejarlo todo listo para la Semana Santa.

«Gracias a estos trabajos, el impacto del temporal ha sido menor, aunque nos ha quedado un gran escalón en la arena entre el chiringuito Oleaje y el Hotel Playa Granada Club Resort. Para arreglarlo, hemos pedido a Costas que envíe maquinaria pesada, ya que el Ayuntamiento no tiene la maquinaria adecuada y es competencia suya», resaltó.

Respecto a los problemas con las playas cada vez que hay un temporal, Alicia Crespo afirmó que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Motril ha reclamado a Costas «que acabe de una vez por todas con esta situación».

«El año pasado Costas realizó la inversión de 400.000 euros en las playas que ya no están. Esto lo que hace es visibilizar aún más que hay que llegar a una solución definitiva a este problema, que cada vez va a ser más frecuente. Y es que van pasando los meses y seguimos en la misma situación. Municipalmente siempre hacemos lo que podemos, pero esto ya excede nuestras competencias y me produce un tremendo pesar ver las playas de esta manera y más cuando la Semana Santa está aquí», lamentó Crespo.

«Por eso, la construcción de los espigones es algo que reclamamos a Costas insistentemente, sobre todo después de haber presentado en la Subdelegación del Gobierno los proyectos para construcción de las defensas del litoral motrileño. No pueden demorarse más en licitar unas obras que son fundamentales para nuestras playas», insistió la teniente de alcalde. Desde Motril piden que se solucione definitivamente el problema y «no haya que estar todos los meses pendientes de los temporales y la posterior regeneración de las playas, con el consiguiente despilfarro de dinero público. Exigimos que el Gobierno no se olvide de la costa de Motril y actué de una vez. Tener la playa así, a pocos días de la Semana Santa nos produce un tremendo pesar pero vamos a seguir peleando y luchando por seguir reivindicando una solución definitiva para nuestras playas, no solo para Playa Granada, sino también para la playa de Poniente puesto que no podemos permitir tener una playa en perfectas condiciones y otra que se inunde cada dos por tres por cualquier temporal», valoró Alicia Crespo.

Balsas en Poniente

El temporal ha causado también en playa de Poniente grandes balsas de agua, algo que ha afectado a chiringuitos, cocheras, aparte de las pasarelas de la playa, «que una vez retroceda el agua habrá que reponer en su sitio» y a un módulo de aseos, «que tendremos que sustituir». «En total, entre limpieza, pasarelas, el módulo de servicios, trabajos de alisamiento y evacuación de agua podemos decir que los temporales que se han sucedido han causado ya daños por unos 80.000 euros», especificó Alicia Crespo.

