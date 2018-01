La perla que se apaga en invierno Dos vecinos de La Perla de Andalucía miran en el buzón del edificio . / Laura Gautier Vecinos de La Perla de Andalucía, en Carchuna, denuncian el déficit de servicios que sufren cuando se van los turistas | Además de no tener bares o supermecados aseguran que las cartas no llegan a tiempo, por lo que han perdido subvenciones y servicios LAURA GAUTIER Motril Lunes, 22 enero 2018, 01:18

La Perla de Andalucía es uno de esos enclaves privilegiados de la Costa Tropical en los que basta subir la persiana para que el salitre se pegue a la nariz. Una urbanización que comparte esa suerte con otras zonas de la comarca, como Playa Granada, pero que sufre el mismo déficit de servicios cuando llega septiembre. Las sombrillas se pliegan y los comercios cierran sus puertas hasta la próxima temporada, cuando los turistas abren de nuevo las puertas de estos pisos en los que en invierno no vive prácticamente nadie.

Si la gran parte de las 1.500 viviendas de Playa Granada se cierran entre octubre y junio, en la Perla de Andalucía la situación no difiere en absoluto. Basta con darse un paseo por esta urbanización de Carchuna-Calahonda donde sus vecinos tienen que coger el coche hasta para comprar el pan. El bar de la urbanización hace ya tiempo que echó el cierre y el único supermercado que hay sólo abre entre junio y septiembre. Una falta de servicios que los vecinos que tienen en la zona su residencia habitual tienen que sobrellevar.

En temporada baja, apenas viven diez familias en los 200 pisos que hay en los tres bloques de pisos de La Perla de Andalucía, que sienten que no tienen la misma calidad de servicios que el resto. En su caso, no se quejan de la falta de limpieza o de seguridad, sino más bien de la falta de noticias. Y es que, según denuncian, el servicio de correos no funciona como debiera, lo que les ha hecho perder correspondencia valiosa para acceder a subvenciones, o simplemente para recibir las revistas a las que están suscritos.

Marta Sánchez es una de esas vecinas que sí viven de manera habitual en la urbanización desde principios de los años 80, cuando abandonó su residencia en Madrid enamorada de una zona salvaje en la que la agricultura bajo plástico apenas había hecho acto de presencia.

Según explica, lleva tiempo esperando una cita con el tribunal médico para pasar el reconocimiento pertinente para acreditar una discapacidad. Pero la carta nunca llegó y no le ha quedado más remedio que reclamar en correos. «El cartero tiene la llave de las puertas de cada recinto. Los guardas recogen ahí las cartas y las llevan casa por casa, pero no llegan », explica esta vecina, que se queja de un servicio que ni siquiera llama a su puerta si se trata de una carta certificada.

Otra de las vecinas que también se ha quejado porque no llegan las misivas es la propia presidenta de Carchuna-Calahonda, Concepción Abarca, que ya en diciembre envió un escrito para denunciar una situación que vive en carnes propias. «Es cierto que a lo mejor van una vez a la semana a dejar el correo, pero si hay una sola carta tienen que ir, porque puede ser algo importante, como una cita médica. Algunas cosas llegan cuando ya están caducadas y ya no sirven de nada», señala.

Retrasos que pueden conducir a perder una cita médica, como en el caso de Marta, o un servicio por el que se paga, como una suscripción. Saturnino García explica junto a uno de los buzones que tiene que pedir el favor en la oficina de Calahonda para que le guarden la revista trimestral que maqueta su hijo y a la que está suscrito. «Por el mal servicio he perdido hasta la tarjeta de autobús que tenían que enviarme desde Sevilla», lamenta este vecino que sabe que el talón de aquiles de La Perla es su estacionalidad. Nueve meses al año en los que esta urbanización se apaga.