El Partido Popular confirma a Gustavo Aybar como su candidato a la Alcaldía de Salobreña Gustavo Aybar, con el castillo de Salobreña al fondo. / IDEAL Tras una temporada alejado de la primera línea política, el 'segundo' del ex alcalde Jesús Avelino Menéndez encabezará por primera vez la lista del PP MERCEDES NAVARRETE Jueves, 26 abril 2018, 11:51

«He estado un tiempo alejado de la primera línea de la política y esta perspectiva me ha ayudado a ver las cosas desde otro punto y saber que Salobreña no tiene ahora lo que se merece». Con estas palabras Gustavo Aybar, presidente del PP de Salobreña, empieza su campaña como candidato a la Alcaldía para las próximas municipales de 2019, tras ser confirmado por su partido.

El ya candidato del PP ha expresado su alegría y agradecimiento «por todas las buenas palabras que he recibido por la calle desde mi vuelta a la primera fila del PP». El que fuera el hombre de confianza de Jesús Avelino Menéndez en su etapa como alcalde del PP en Salobreña, vuelve a liderar el partido con la intención de «cambiar el rumbo del partido en el pueblo y devolverle la confianza de los vecinos y demostrar que somos capaces de llevar a Salobreña a la prosperidad».

Además, quiere poner a Salobreña, «en el lugar que se merece». «No se puede hablar de Salobreña como el hermano pequeño de los grandes núcleos de la comarca. Hay potencial, lo sabemos y tenemos que trabajarlo teniendo como primer objetivo el bienestar de los vecinos, de quienes están aquí los 365 días del año», esgrime.

«No podía quedarme impasible»

«Conociendo el potencial que tiene nuestro pueblo, no podía quedarme impasible mirando como un gobierno socialista tras otro pasa por el Ayuntamiento no sólo no trabajando por él sino perjudicándolo», apunta.

En cuanto a la selección de personas que integrarán la lista del PP a Salobreña, Aybar, asegura que conformará un equipo «con mezcla de experiencia y voluntad». «Es la mejor baza con la que cuenta el Partido Popular de cara a las elecciones de 2019 contra personas desgastadas por un gobierno que les ha venido grande», opina.

Aybar recuerda que formó parte del gobierno de Jesús Avelino Menéndez, el único alcalde que ha tenido el PP en Salobreña, y que desempeñó el trabajo como responsable en casi todas las áreas municipales, incluyendo Seguridad Ciudadana e incluso asumiendo labores de alcalde en funciones, «por lo que conozco a la perfección la labor que depara la Alcaldía»