Los paros feministas logran ralentizar la producción en las hortofrutícolas de la Costa de Granada Concentración en la cooperativa Granada-La Palma, donde se ha realizado un paro de nueve a once de la mañana. / M. N. El 70% de los trabajadores del manipulado son mujeres M. N. Jueves, 8 marzo 2018, 13:10

Este tampoco es un 8-M cualquiera en la Costa granadina, donde los grandes motores económicos, las empresas hortofrutícolas, están viendo afectada su producción por los paros de dos horas que están siendo secundados en los centros de producción más significativos como Granada-La Palma, Miguel García Sánchez e hijos u Hortícola Guadalfeo. Un 70% de los trabajadores que realizan las tareas de manipulado y envasado de productos hortofrutícolas en estas empresas son mujeres, por lo que el paro está resultando especialmente visible en este sector.

En Granada-La Palma, la protesta se ha adelantado a las nueve de la mañana, tras acordarlo así con la empresa, y los trabajadores que han querido secundarlo han realizado una concentración a las puertas de la cooperativa, para visibilizar el paro. Las movilizaciones se irán repitiendo en los turnos de tarde y, según el sindicato CC OO, están siendo muy significativas, aunque no hay datos oficiales que lo corroboren. Las empresas consultadas por IDEAL señalan que los paros están logrando afectar a la producción aunque no están siendo secundados de forma mayoritaria por las plantillas.

Desde la organización Ecohal, que agrupa a las empresas comercializadoras que no son cooperativas, admiten también que los paros están teniendo incidencia, no irregular. "A diferencia de Almería, en Granada no hay brecha salarial en el sector del manipulado, los sueldos de los envasadores y envasadoras se igualaron por convenio hace más de quince años", recuerda el gerente de ECOHAL, Alfonso Zamora, que no obstante subraya que las empresas de Ecohal, como no podía ser de otra manera, están respetando la libertad de los trabajadores para hacer la huelga y la jornada se está viviendo con normalidad.

En otras empresas significativos de la Costa, como Torras Papel, los paros de dos horas también están teniendo seguimiento, según señala la delegada comarcal de la Costa y Alpujarra de UGT, Elvira Rodríguez. "En sectores como el de los comedores escolares el seguimiento va a ser bajo pero por lo general hay más conciencia y se está secundando en todos los sectores", apunta.