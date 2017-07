La oferta de alquiler 'legal' de verano baja un 60% por la obligación de regularizar las casas Apenas un cartel de 'Se alquila' puede verse en este edificio de Playa Granada. / JAVIER MARTÍN De los 25.000 pisos que podrían alquilarse en la Costa, sólo se han inscrito en el registro de la Junta un total de 346 LAURA GAUTIER Motril Miércoles, 5 julio 2017, 01:33

«Se alquila apartamento con fantásticas vistas a la bahía de la Herradura. 50 euros por noche, una habitación y dos plazas». Es uno de los anuncios que se encuentra en un conocido portal especializado en alquiler vacacional si buscamos como destino la Costa Tropical. Para colgar la oferta e ir por lo legal, el propietario ha tenido antes que inscribir su casa como vivienda de finalidad turística, tal y como le obliga el decreto que ordenó la Junta en febrero de 2016. Con él, Turismo buscaba regularizar la actividad y garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, parece que no todos los propietarios han conseguido -o querido- hacerlo. Así lo reflejan al menos los datos. Según la federación provincial de empresas de hostelería y turismo en Granada, en la Costa existen 25.000 casas susceptibles de dedicarse al alquiler vacacional. De ellas, hasta la fecha y según la Junta, tan sólo 346 se han inscrito en el registro, lo que supone un total de 3.410 plazas.

Los más afectados están siendo aquellos que viven de este mercado de manera legal, fundamentalmente las inmobiliarias. El ánimo en estos negocios de cara a la temporada alta no es optimista y los negocios consultados por este periódico culpan directamente a la legislación turística de la gran disminución de su oferta. De hecho, según apuntaron, su cartera de pisos para este verano se ha reducido de media un 60%. Según explican, esto se debe a que los propietarios no están dispuestos a regularizar sus casas, bien porque ya no les da tiempo a enfrentarse a las trabas administrativas o porque no les compensa invertir para dotarlas de los equipamientos que se les exigen -como instalar aire acondicionado en todas las habitaciones-. Algo para lo que, calculan, los propietarios tendrían que acometer una inversión de entre 3.000 y 6.000 euros.

Rosa Torre, de la inmobiliaria Punto Sur de Playa Granada contaba con 40 pisos en la zona para el verano del año pasado. Para éste, apenas tiene 10. La clave, según esta trabajadora, está en la rentabilidad. «Esta zona es muy estacional y sólo se le saca beneficio en verano. Los propietarios prefieren dejar cerrado el piso antes que pagar por las licencias y acondicionarlos», explica.

Un argumento que repiten desde la inmobiliaria Invesa, en Salobreña, Apartamentos Almuñécar o la inmobiliaria Navil. Desde este último negocio, su gerente David Vílchez explica que en el caso de Almuñécar la oferta se ha reducido tanto por las trabas a la hora de hacerse con algunos papeles. «Tienen que pagar una licencia de ocupación, que además es complicada de conseguir si el piso se construyó antes de los 80». El gerente de esta empresa, que lleva en la Costa desde el año 75, alquila apartamentos en Velilla y San Cristóbal y este año ha decidido no contratar los servicios de portales online para hacer más visibles los pisos. «Estamos muy afectados, nos han recortado el negocio un 70%. De 40 pisos he pasado a 12».

La segunda traba a la que se enfrentan los propietarios es a los requisitos de acondicionamiento para que se reconozca la vivienda como turística. Pepe García, gerente de Invesa, arremete sobre todo contra la obligación de colocar aires acondicionados en todas las habitaciones. Además del precio en sí de la instalación y el aparato, en Salobreña cuenta con muchos pisos en planta baja donde es prácticamente imposible colocar los aparatos. «A la gente no le compensa, además es absurdo que pidan aire acondicionado en todas las habitaciones y menos en Salobreña», afirma García, que también se ha visto afectado por la situación. «De 40 pisos que tenía, he pasado a 10 o 15», calcula.

'De tapadillo'

¿Y qué pasa con esas viviendas que no se regularizan? Las inmobiliarias lo tienen claro: no se quedarán cerradas, sino que se alquilarán 'de tapadillo' y harán que aumente la demanda en el mercado negro, donde los pisos se alquilarán con el boca a boca. Una opinión que también comparte Trinitario Betoret, presidente de la federación provincial de empresarios de hostelería y turismo de Granada. «Muy probablemente el porcentaje de viviendas vacacionales reguladas sea muy bajo», afirma Betoret, que también teme que esta oferta clandestina se coma la demanda de los establecimientos tradicionales.