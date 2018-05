Nace el 'lobby' de la Costa de Granada 02:26 Representantes de los once colectivos empresariales integrados en AECOST posan para IDEAL en el Club Náutico de Motril / Javier Martín Once colectivos empresariales unen sus fuerzas para hacer frente a los eternos retos de la comarca: desde las canalizaciones de Rules hasta la defensa de las playas MERCEDES NAVARRETE Sábado, 12 mayo 2018, 12:38

Están hartos de oír que ésta es la Costa de las grandes potencialidades o que ciertas cosas –sin ir más lejos, los camiones echando arena en la playa de Motril por enésima vez– solo pasan aquí porque en otras provincias jamás lo permitirían. Ya toca hacer fuerza juntos para sacar adelante las eternas asignaturas pendientes de la Costa, desde la defensa de las playas hasta las canalizaciones de Rules. Y que la lucha de un colectivo sea la de todos. Con esa filosofía ha nacido un gran 'lobby' para la Costa Tropical.

La idea partió del presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Luis Martín, que ha integrado en el seo de AECOST a once asociaciones y colectivos empresariales de la comarca, con el objetivo de ser más fuertes y convertirse en locutores válidos ante las adminsitraciones. «Queremos que cada asociación se vea arropada en su lucha. Formar así una gran plataforma con todos los agentes de la Costa que defienda los intereses comunes de la comarca», explica Martín.

Los representantes de estos once colectivos se reunieron esta semana en el Club Náutico de Motril, a propuesta de IDEAL, para darle visibilidad a este recién nacido 'lobby' y debatir sobre los grandes retos que les va a tocar afrontar. Todos a una a partir de ahora porque problemas, precisamente a la Costa no le faltan, empezando por la defensa de las playas. El hostelero José Molina, dueño de Katena y presidente de la Asociación de hostelería ADEHOS, llega a la cita indignado por las obras de movimiento de arena que se están llevando a cabo para regenerar Playa Granada y que cerrarán todo el litoral motrileño hasta el 15 de junio.

«Nos están maltratando»

«Se acabó, ¡las administraciones nos están maltratando y no podemos ser palmeros! «¿Es lógico que estén moviendo arena que no va a servir para nada? ¿Cuántos empleos van a destrozar de aquí a junio? Tenemos que salir a la calle», clama indignado.

El presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Gijón, plantea que la Costa Tropical sigue cojeando en materia turística. «Esta provincia no toma las medidas necesarias, teniendo las mismas condiciones que nuestros vecinos. Nos falta un proyecto, un plan estratégico común», analiza Gijón. En este sentido aplaude este ejercicio de unidad por parte de las asociaciones del sector productivo integrándose en AECOST. «Si es que nos cuesta tarbajo poner de acuerdo ahsta a dos ayuntameintos», apunta Gijón, que no se explica, por ejemplo, cómo Motril y Salobreña no está unidas ya por la playa, aunque sea por un caminito.

«Ni en los planos»

El retraso de la Costa en materia de infraestructuras, «con un tren que no aparece ni en los planos» es otra de las claves que explican el déficit de desarrollo de la Costa, en opinión de Gijón. «Si esto fuera atractivo vendrían inversores», añade.

Representantes empresariales debaten, a propuesta de IDEAL, sobre los retos de la Costa. / Javier Martín

Ahí Custodia García, de la Asociación de mujeres empresarias pone el dedo en la llaga al plantear uno de los problemas que espanta a los inversores: «La burocracia». ¿Por qué cuesta tanto sacar adelante cualquier proyecto en la Costa?

«Vergüenza»

Y no solo los temas de envergadura... «Una sombrilla con dos tumbonas requiere una burocracia de ters meses», advierte Francisco Trujillo, de la Asociación de empresarios de playa de Granada que se suma a la queja. Y como no puede ser de otra manera, el representante de la Asociación de empresarios de playa, también llega a la cita enfadado por la situación de Motril. «Nuestra principal industria son nuestras playas y hay que protegerlas, lo que está pasando en Motril es un escándalo, una vergüenza», afirma, ante el acuerdo de todos. «No se puede cerrar una playa en mayo si quieres ser un destino turístico potente», sentencia.

Y precisamente sobre los retos del destino turístico gira el debate. El portavoz de la Asociación de campings, Álvaro García, muestra los vídeos de una encuesta a pie de calle en el centro en Madrid donde los entrevistados sitúan la Costa Tropical en Costa Rica y pone el tema sobre la mesa ¿Hay que remplantearse la marca Costa Tropical e integrarnos en la Costa del Sol? «No nos conocen. Es hora de abrir el debate sin calentarnos. Cuando buscan campings de playa no piensan en Granada», argumenta.

Promoción

Para el presidente de la Asociación de hoteleros, Rafael Lamelas, no es cuestión de cambiar la marca a estas alturas sino de hacer más promoción. «Llevo años pidiendo unidad en la promoción, pero no es justo decir que no nos concoen. En Suecia y Noruega sí saben donde está la Cost Trpical», alega.

Sin embargo, Gijón y Trujillo sí son partidarios de vincular la Costa Tropical a marcas conocidas internacionalmente. «Si 30 años después no lo estamos cuestionando es porque no funciona bien. No estamos posicionados y hay que apostar por la unidad», dice Gijón. «Tenemos productos estrellas y no los relacionan con nuestra zona. Aquí somos tan tontos que nos dedicamos a hacerle la campaña a la medusa carabela, ¡ningún almeriense las cuelga en las redes!», protesta Trujillo, que insiste en la necesidad de enterrar la visión localista.

Inversores

José Lemos, representante en Motril de la asociación de chiringuitos, está de acuerdo en la necesidad de superar las visiones locales. «La Costa tenemos que verla como un todo. Ni Motril, ni Almuñécar, ni Salobreña. Y partir de la base de que en Motril llevamos décadas de abandono. Playa Granada está atropellada. Si se invierte en un proyecto de embellecimiento de las playas y en espigones, los inversores vendrán solos», valora.

Por su parte, la Asociación de Comerciantes felicita a AECOST por la integración de las asociaciones y plantea el reto reactivar el centro de la ciudad que se está «desertizando». Su propuesta: aparcamientos rotatiovs en el centro.

«Llegamos tarde»

Desde la Asociación comerciantes y empresarios de Salobreña añaden que para ellos son fundamentales los proyectos de los hoteles y la mejora de la playa, en materia de aparcamientos y limpieza. «Faltan inversiones y unidad para el desarrollo turístico, siempre llegamos tarde con el mantenimiento de las playas», esgrime su presidente Eduardo Navarro.

La subestación eléctrica o la falta de una gran escuela de hostelería son otros lastres que plantean los empresarios en general. Y además del turístico hay un gran frente que a día de hoy es el objetivo uno por el que tiene que luchar unida la Costa: las canalizaciones de los embalses de Rules y Beznar.

Rules

«Después de 20 años parece que algo se mueve. Nos han dado fechas para los proyectos que estarán terminados este año y ahora lo que hace falta es que los presupuestos generales del estado incluya ya partidas para las», resume el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso, mientras los representantes de los once colectivos se conjuran para ir todos a una y que la demanda por las canalizaciones sea un clamor de toda la Costa.