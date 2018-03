Motril se sumerge en las acuarelas de Mar

La pintora motrileña Mar Aragón ha conquistado el corazón de sus paisanos con su obra y su sonrisa. Por eso, la inauguración de su exposición ‘Acuarelas’ se convirtió en el epicentro de la ciudad, un punto de encuentro de los amantes del arte y de los amigos de la artista. Con su alegría que lo invade todo, Mar animó a los presentes a sumergirse en su obra a través de estos cuadros recogidos en un catálogo, que es en sí arte, pues va acompañado de textos de escritores locales.

La Nave del Azúcar de la Fábrica del Pilar acoge ‘Acuarelas’ hasta el sábado 24 de marzo y se puede visitar por las tardes (de 17 a 21). Es un viaje a través del pincel de esta motrileña y de esos trazos que le han hecho viajar de la mano de sus cuadros.

«Lo fascinante de las acuarelas de Mar, no son solamente son los resultados, sino el proceso pictórico en sí mismo. Mar se plantea cada acuarela como una auténtica aventura en la que no sabe qué va a suceder al final y esa tensión creadora, que apenas le da respiro, me parece fantástica y un auténtico desafío», expresa el comisario de la exposición Javier Ignacio Román Francés. Éste resalta las cualidades de la artista y dice que «es más oportuno, considerar y ensalzar más las cualidades y condiciones personales y artísticas de Mar, pues no es fácil encontrar tantas virtudes puestas al servicio de la creación pictórica; sinceridad, modestia, creatividad, trabajo y constancia, sensibilidad, gusto y una técnica depurada».

La emblemática Sala de exposiciones ‘Almacén de Azúcar’, se ha convertido en un lugar de culto para Mar donde mostrar y lucir sus ‘Acuarelas’. La sala de la Fábrica Nuestra Señora del Pilar, en Motril, de 800 metros cuadrados, es el escenario que alberga una treintena de acuarelas, la mayoría de gran formato, que llegan a alcanzar los dos metros, algo que dentro de ésta difícil técnica al agua es, según indica la artista, «bastante complicado ya que hay que saber medir muy bien los tiempos y dominar con gran maestría», reconoce.

El catálogo de la exposición se ha convertido en algo muy especial. «Sin duda es algo único, especial, hecho desde el cariño y que cuenta con la colaboración de los mejores escritores y amigos granadinos como mi admirado Juan Castilla o locales como Antonio Fernández Ferrer, Anunciatta Vinuesa, Rocío Alonso, Ana Constán, Rolando Salas Cabrera, José Luis López Enamorado, Paloma Rojas García, Francisco Ayudarte, Teresa Martín Estévez, Javier Martín Gutiérrez, Ricardo Rojas, Juanjo Cuenca López, Paula Martín, Juan Ignacio Ruiz Frutos, Encarni Barragán Sánchez, también mi queridísimo amigo y profesor José Lupiáñez Barrionuevo y mi amigo Manuel Domínguez, también colaboran mi gran Álvaro Castagnet mi genio Manolo Jiménez Sánchez, y mi galerista Javier Román Francés. Además cuenta con mi amigo Paulino Martínez-Moré y su cámara, la edición de Mario Parrilla y la colaboración del Ayuntamiento de Motril. Un lujo que tendrá una edición muy limitada», explica Mar Aragón.

La pintora se mostró muy agradecida con toda la gente que la acompañó el día de la inauguración de la exposición. «Hay noches que jamás se olvidan y esta la llevaré siempre conmigo. Una noche con muchísima lluvia y aún así trajo a mi gente, a mis amigos, no tengo palabras para describir lo que sentí ayer... bueno, sí... que soy profeta en mi tierra», expresa la artista motrileña con gran agradecimiento.

Tras un intenso 2017 que le ha permitido exponer en Málaga, Madrid, Hong Kong, Italia o Luxemburgo y comenzar 2018 mostrando su obra en el Salón de Arte Contemporáneo de París, Mar Aragón (1971), motrileña del barrio ‘La Era’ que en su página web se presenta como «la acuarelista internacional, natural de Motril, en la costa Tropical de Granada», inauguró su nueva exposición el viernes, 2 de marzo. En su semblanza, el historiador Manuel Domínguez, concluye que «las acuarelas de Mar Aragón cautivan al espectador, transmiten frescura, valentía y creatividad, dejándonos en sus obras su personal y original sello».

La muestra ofrece un recorrido por la breve carrera de esta artista motrileña, rememorando sus inicios con acuarelas monocolor hasta su etapa actual más colorista y de gran formato.

«Mar Aragón es una de las artistas motrileñas que más proyección internacional ha ganado en los últimos años y sus obras se han podido ver en la Feria Premiere Art Fair de Hong Kong, en la Galería Caelum de Nueva York, en la Feria de Arte Contemporáneo We Are Fair de Madrid, o en numerosas galerías de Barcelona, Málaga, Granada o Sevilla. Esté donde esté, siempre lleva el nombre de Motril, hasta en sus acuarelas, muchas de las cuales están llenas de la luz y el color de nuestra tierra. Por ello, es todo un orgullo abrirle las puertas de la Nave de Azúcar y que nos muestre su enorme dominio de la técnica y el color», subrayó el edil de Cultura del Ayuntamiento de Motril.’