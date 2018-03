Motril solucionará con empresas privadas la limpieza de Playa Granada y los polígonos

Una huelga "desproporcionada"

La convocatoria de huelga en el servicio público de limpieza de Motril para el próximo 20 de marzo ha sorprendido al gobierno municipal, que la considera desproporcionada. Además de garantías sobre su futuro, los trabajadores de la extinta Limdeco reclaman la subida salarial que el anterior gobierno contempló en su convenio y que supone un gasto de 100.000 euros anuales más en masa salarial que, según Sánchez Cantalejo, el Ayuntamiento no puede asumir. «El interventor ha hecho un informe en el que dice que no se pueden subir esas cantidades porque va en contra de la ley de presupuestos del estado», alega Sánchez Cantalejo. «Están en su derecho pero la huelga indefinida me parece una medida desproporcionada. Estamos hablando de unos porcentajes mínimos y de que hay voluntad de llegar a acuerdos. Que los trabajadores utilicen el máximo recurso de presión, la huelga sin fin, es matar moscas a cañonazos», zanja.