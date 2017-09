Motril presenta el borrador de Presupuestos de 2018 Francisco Sánchez-Cantalejo subraya que se trata de un documento “participativo, abierto y flexible, para que PP e IU, además de la ciudadanía, hagan sus aportaciones” IDEAL Lunes, 11 septiembre 2017, 16:35

El teniente de alcalde y responsable del área de Economía y Hacienda, Francisco Sánchez-Cantalejo, ha presentado el borrador de Presupuestos del Ayuntamiento de Motril para el año 2018. Sánchez-Cantalejo ha informado que este primer documento está abierto a cualquier aportación de los partidos de la oposición y va a permitir participar a la ciudadanía a través de una encuesta en la página web del Consistorio.

Francisco Sánchez-Cantalejo ha insistido en que el Gobierno municipal quiere que sean unos presupuestos “participativos y flexibles, abiertos al mayor número de opiniones” y para lo cual, ha afirmado, se ha buscado “un equilibrio entre ingresos y gastos”.

“Aquí no hay líneas rojas. El objetivo es conseguir unas cuentas con las que afrontar retos de futuro como el desarrollo de proyectos importantes para la ciudad incluidos en la Estrategia Dusi, cofinanciada con fondos europeos FEDER, o la mejora de los servicios de limpieza municipales”, ha comentado.

“Hemos planteado unos presupuestos participativos donde partidos, sindicatos y ciudadanos puedan opinar sobre ellos. Además, vamos a flexibilizar los plazos administrativos para facilitarlo”, ha explicado Sánchez-Cantalejo, quien ha adelantado que, como novedad, se va a hacer también una encuesta, que se hará llegar también al Consejo Económico y Social de Motril, “donde los motrileños y motrileñas podrán expresar sus preferencias, eligiendo qué áreas creen que deben tener mayor o menor partida presupuestaria. Los ciudadanos y ciudadanas podrá elegir y seleccionar entre diferentes áreas como Urbanismo, Educación, Deportes, Fiestas, Cultura, limpieza o Mantenimiento”.

El teniente de alcalde responsable de Economía y Hacienda ha indicado que estos presupuestos cuentan con un incremento por encima del millón de euros respecto a los aprobados por el PP en 2015, que son los que siguen vigentes tras no haber aprobado los partidos de la oposición el proyecto de 2017. Así, el Ayuntamiento de Motril pasaría a tener un presupuesto ligeramente por encima de los 52 millones de euros.

“Crecen los ingresos y también el gasto, destinado, sobre todo al pago de deuda a proveedores y la deuda aplazada de la Seguridad Social con la empresa pública de limpieza Limdeco. Esta última asciende a más de 10 millones de euros y no estaba presente en los presupuestos de 2015, aprobados en la anterior legislatura”, ha especificado.

Por otra parte, Sánchez-Cantalejo ha querido recalcar cuáles serían las consecuencias de la no aprobación de estos nuevos presupuestos. “Si este presupuesto no saliese adelante, el Ayuntamiento de Motril no tendría capacidad para afrontar los pagos de 1.600.000 euros anuales que supone la deuda de la Seguridad Social con Limdeco. Tampoco podría llevar a cabo todas las obras y reformas previstas en la Estrategia DUSI, cofinanciada con fondos europeos FEDER ni poner en marcha el Pacto por la Limpieza de la ciudad”, ha argumentado.

En este sentido, Francisco Sánchez-Cantalejo ha afirmado que si no se llega a un acuerdo y se aprueba el presupuesto para el año 2018 no se podría hacer la reestructuración de Limdeco, “donde tenemos una plantilla que no ha tenido incorporaciones desde 2009, es decir, tenemos la misma que había en 2003, para hacer frente al crecimiento de la ciudad con nuevos barrios como Los Álamos, San Fernando, La Nacla, El Pilar, La Matraquilla, Puntalón o la Playa que han crecido de manera considerable”.

“Necesitamos tener una empresa pública con solvencia financiera que asegure un Motril más limpio”, ha aseverado el teniente de alcalde, quien ha apelado a la responsabilidad de PP e IU “para aprobar un presupuesto que haga que funcione bien la ciudad”.

“Ahogando a este equipo de Gobierno se ahoga el futuro de Motril”, ha advertido Sánchez-Cantalejo, quien ha insistido en que la aprobación del presupuesto “es muy importante para la ciudad”.

“Los presupuestos son esenciales para el funcionamiento normal del Ayuntamiento, para activar la economía de Motril e intentar crear empleo. Además, este es un documento centrado en la protección social y la mejora de los servicios de Mantenimiento y limpieza”.