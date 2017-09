Motril pelea por su campo de golf que está en peligro El ministerio de Hacienda ejecutará de nuevo el lanzamiento si no recibe una propuesta aunque desde el Ayuntamiento ya le han hecho una que podría prosperar LAURA UBAGO Granada Miércoles, 13 septiembre 2017, 00:56

El 26 de junio, a las diez de la mañana, una empresa tenía la orden de vallar ocho hoyos del campo de golf de Motril que pertenecen a Hacienda. El ministerio iba a ejecutar el lanzamiento de los ocupantes de esta finca, que lleva años siendo utilizada y mantenida por el mismo empresario que tiene los diez hoyos restantes. Pero se paralizó. Se consiguió una tregua y el campo quedó libre para ser disfrutado durante los tres meses de verano. Y, ahora, el plazo de la prórroga se acaba sin que nadie haya realizado propuestas para salvar esta infraestructura turística tan importante para la Costa Tropical. Aunque desde Motril aseguren que sí están haciendo todos los esfuerzos.

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, fue el que, cuando la fecha del lanzamiento pisaba ya los talones, consiguió la prórroga después de una negociación con el Secretario de Estado de Hacienda José Enrique Fernández de Moya. Y ahora ha vuelto a Madrid, acompañado por el diputado Carlos Rojas y el senador Sebastián Pérez, para ver cómo está la situación y si aún tiene salvación esa parte del campo de golf de Playa Granada.

En este viaje, el subdelegado se quedó planchado. «Cuando nos sentamos con el Secretario de Estado nos sorprendió que nos dijese que nadie, desde Motril, había hecho ninguna propuesta durante este tiempo de prórroga. Ni el Ayuntamiento ni el empresario propietario del resto del campo de golf. Antes de la fecha del lanzamiento llamaban insistentemente y desde que consiguieron tiempo parece que se han relajado», critica el subdelegado del Gobierno que resalta la importante de este servicio turístico para toda la provincia de Granada y por el que entiende que hay que pelear.

Desde Motril no hay esa sensación. Ayuntamiento y empresarios aseguran que se están moviendo y que la solución podría estar cerca.

Detrás del campo de golf de Playa Granada hay diez familias que viven directamente de las instalaciones y unos empresarios que le están poniendo corazón. «Es como un hijo para nosotros, lo cuidamos, mimamos cada hoyo –que ya están mayores– con tiritas y lo que haga falta y lo estamos pasando mal con esta incertidumbre. Nos llaman clientes del extranjero y necesitamos darles seguridad». Habla desde el sentido común y la responsabilidad social de mantener algo bueno para la ciudad, María del Mar Vallejo, la propietaria de la zona de los diez hoyos. «Nosotros compramos el campo de golf hace 17 años, la aparición de Hacienda en esta historia es un accidente», cuenta afectada.

Vallejo quiere dar a entender que mantener un campo de golf como este es complicado. Que no da los ingresos que Hacienda se imagina y que han hecho una tasación fría de los ocho hoyos que pertenecen al ministerio con precios desorbitados que no pueden pagar. «Creemos que se llegará a un acuerdo y se arreglará esta situación. Para Motril sería un fracaso importante perder esta instalación alrededor de la cual se articula Playa Granada. Hemos municipalizado la escuela de golf, queremos que todos los motrileños pasen por allí y que valoren en el lugar privilegiado en que tenemos el campo», explica esta empresaria que lleva tiempo pasándolo mal y tranquilizando a clientes y empleados de que llegará el acuerdo y Hacienda no vallará los ocho hoyos de su propiedad «que se perderían irreversiblemente en una semana sin mantenimiento».

«El Ayuntamiento nos está ayudando a que haya diálogo y hemos vuelto a entusiasmar a varias personas para que sigan luchando y creo que se va a arreglar», señala María del Mar Vallejo, que dice que llevan todo el verano realizando gestiones para salvar los ocho hoyos pero que a ellos les gusta realizar estas operaciones tan delicadas de manera discreta.

Desde el Ayuntamiento, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, explica que siempre han estado pendientes del asunto del campo de golf hasta con visitas al Ministerio y que han estado preocupados y sobre el tema. Ahora intensificarán esas gestiones viendo que se echa encima la fecha en la que se acaba la prórroga que concedió el ministerio al lanzamiento.

«Vamos a mandar una carta oficial a Hacienda, firmada por todos los grupos políticos menos Izquierda Unida, en la que vamos a plantear la cesión de los terrenos al Ayuntamiento y que el empresario actual sea el explotador y corra con todos los gastos de mantenimiento que el Consistorio no podría asumir», anota Antonio Escámez.