Motril lidera el crecimiento nacional en mercancías tras encadenar dos meses récord Imagen de la carga de mercancías de un buque en el puerto de Motril. :: / Javier Martín La buena marcha de las exportaciones al norte de África son una de las claves de un inicio de año excepcional en el que la dársena ha movido más tráfico de mercancías que Málaga MERCEDES NAVARRETE Sábado, 7 abril 2018, 00:55

El Puerto de Motril ha comenzado el año como un cañón. Los dos primeros meses de 2018 han sido históricos en la dársena granadina en materia de exportaciones, lo que ha provocado una situación excepcional que sitúa, en este periodo, a Motril a la cabeza de todo el sistema portuario español en crecimiento del tráfico de mercancías. En concreto, entre los meses de enero y febrero la dársena granadina acumula un incremento del 48% en tráfico de mercancías, el más alto de todos los puertos españoles. En este mismo periodo el movimiento de mercancías en los puertos nacionales ha crecido a un ritmo del 6,9%.

En total, en los dos primeros meses del año el puerto de Motril acumula 496.718 toneladas de mercancías, frente a las 355.718 del año anterior. Por tener una referencia, estas cifras significan que Motril ha tenido más tráfico de mercancías que el puerto de Málaga y prácticamente ha igualado al de Alicante.

Estos dos meses de récord han permitido a Motril escalar puestos en el ranking nacional superando a cinco puertos que, el año pasado en esas mismas fechas, le superaban en tráfico de mercancías. Concretamente Motril ha adelantado a las dársenas de Vilagarcía de Arousa, Melilla, Marín, Málaga y Ceuta.

Subiendo escalones

«Es una gran noticia que subamos escalones en el posicionamiento del puerto a nivel nacional. Estamos recogiendo el fruto de los resultados del posicionamiento de todas nuestras líneas», valora el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica.

Aunque en el Puerto no ocultan la alegría y el optimismo por el espectacular arranque del año, también tienen claro que no se puede lanzar las campanas al vuelo. Primero porque el ritmo de crecimiento de enero y febrero ha sido excepcional y esto no significa que sea indicativo del resto del año. De hecho para realizar una primera valoración técnica y una estimación de cómo va a marchar este 2018 el Puerto necesita esperar, al menos, a que se cierre la estadística de los tres primeros meses.

Como quiera que sea, la buena marcha de las exportaciones a través de la dársena de Motril en este inicio de año es una excelente noticia no solo para el Puerto sino para la economía de toda la provincia y su zona de influencia. Y es que una de las claves de este crecimiento es el dinamismo de las empresas que trabajan con el puerto, que han encadenado dos meses récord de exportaciones, principalmente gracias a las líneas de Tánger, operada por FRS y las de Melilla, Nador y Alhucemas, de la naviera Armas.

Confianza

Si tradicionalmente Motril ha sido un puerto importador, en los últimos meses la balanza se ha ido equilibrando hasta el punto de que en los dos primeros meses del año el 60% del volumen de tráfico movido por la dársena granadina han sido exportaciones.

La mercancía general ligada principalmente a los tráficos con el norte de África, con un aumento del 71,5%, es la gran responsable del aumento global de los tráficos del puerto. El textil, la automoción o los materiales de construcción son algunos de los tráficos que más han crecido. Otro de los elementos claves que explican la buena marcha de estos meses han sido los graneles líquidos, con un aumento del 59,5%. No le ha ido tan bien al puerto con los graneles sólidos, que bajan un 5,7% y con el tráfico de contenedores, que ha sufrido un varapalo tras la pérdida de la línea con Canarias.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria, los buenos resultados globales son el fruto de «la confianza» de los operadores y del incremento de empresas de logística que se están asentando en el puerto de Motril. Un ejemplo: el grupo Transportes y Logística Paublete, uno de los grandes operadores del Estrecho de Gibraltar, acaba de aterrizar en el puerto granadino.

En este escenario, Álvarez de la Chica confía en que este 2018 sea un año de grandes perspectivas para el puerto granadino, que ya el pasado 2017 alcanzó los niveles de tráfico de mercancías anteriores a la crisis, con un tráfico anual de más de dos millones de toneladas de mercancías, y confía en seguir creciendo en este 2018 a un ritmo mayor que la media nacional.