Motril se levanta contra el centro para internar inmigrantes y se movilizará para frenarlo Concentración contra el CIE que tuvo lugar el pasado sábado. / Ideal Los vecinos de Los Álamos, una plataforma creada por internet y hasta el propio gobierno dicen «no» a esta «cárcel» en ese edificio LAURA UBAGO Granada Martes, 22 mayo 2018, 11:36

Motril no quiere que el pabellón militar del EVA-9 se convierta en un centro de internamiento de inmigrantes. No lo quieren los vecinos del barrio de Los Álamos, que suman 800 familias, no lo aceptan los que se han sumado a la plataforma digital #motrildiceno, que son ya 9.000, tampoco lo quiere organizaciones humanitarias, ni el propio equipo de gobierno. «Decimos no. No lo queremos. El pueblo no lo quiere y el gobierno de Motril también dice no», expresó ayer el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, que dijo que ellos han colaborado con sus intentos de paralizarle la obra al Gobierno –la estaban haciendo sin licencia–. «Hemos insistido hasta lograr parar los trabajos. Ahora van a volver a explicarle a los vecinos qué se va a hacer allí, pero que da igual, que no lo queremos», apuntó el teniente de alcalde, que estuvo acompañando a los vecinos del barrio en una asamblea que tuvieron el viernes, donde establecieron un calendario de movilizaciones.

La visita del secretario de Estado de Seguridad a Motril, encendió la mecha. Este representante del Gobierno habló de un «centro de emergencias» para «internar» a inmigrantes mientras que esperan plaza en un CIE. Que era una manera de evitar «soltarlos en la calle» para no generarle un «problema» a la ciudad.

Pero a los vecinos de Los Álamos les da igual. No lo quieren allí porque está a 400 metros de un colegio. «Nos da igual que se llame CATE, que CIE, que como le quieran llamar. Ese no es su sitio. Ese edificio iba a ser una infraestructura educativa para el barrio y ahora va a ser una cárcel y no la queremos», expresó el presidente de la asociación, Floro Castro. «Yo le dije al secretario de Estado que no podía llegar al barrio y contar lo que me había dicho. Que era demasiado fuerte. Y parece que este viernes vendrán ellos mismos a explicarlo», dice este representante vecinal que se «debe» por completo al sentimiento de las cientos de familias de su barrio.

«No nos gustó el secretismo de empezar la obra sin decir nada. Ese engaño nos produjo impotencia porque te imaginas lo peor y ahora que sabemos más, nos da inseguridad porque ese no es su sitio», explicó Floro Castro que le respondió al secretario de Estado que sus vecinos no tenían por qué estar informados porque son «familias obreras que trabajan de sol a sol y no están en esos asunto». El sábado, los que están en contra del centro de inmigrantes en el EVA-9, se concentraron en las Explanadas. Para el próximo sábado 26, han convocado una manifestación que saldrá de la plaza de la Aurora a las 12 de la mañana y así seguirán hasta que frenen la construcción de este centro. Además están recogiendo firmas.

«Motril no quiere CIES encubiertos», plantea la plataforma de Facebook #Motrildiceno desde donde quieren que el EVA-9 sea un espacio educativo, tal y como recoge el PGOU. «Que se impida que este edificio se convierta en un Centro de Internamiento de Extranjeros, Centro de Gestión de Emergencias o cualquier otra denominación que le puedan dar y que el modelo de ciudad de Motril no gire en torno a Centros de Detención, sino de servicios, industria, turismo, etc.», piden. Además quieren que se reconozca que Motril se posiciona contra el racismo y a favor de los derechos humanos. Todos unidos quieren frenar este centro, que no convence.