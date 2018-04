Motril intenta aprobar el presupuesto para saldar una deuda millonaria con la Seguridad Social El teniente de alcalde de Economía, Francisco Sánchez-Cantalejo, quiere aprobar el presupuesto. / Javier Martín El gobierno PSOE-PA volverá a llevar a pleno sus cuentas porque necesita pagar lo que se debía por Limdeco LAURA UBAGO Granada Miércoles, 18 abril 2018, 13:57

El gobierno de Motril (PSOE-PA) lleva desde que comenzó el mandato intentando aprobar unos presupuestos. Por ahora funciona con los de 2015 prorrogados tras el rechazo de la oposición a una propuesta para 2017. Después de un tiempo sin intentos, el gobierno motrileño pretende aprobar unos presupuestos porque, ahora más que nunca, la necesidad aprieta. Según cuenta el teniente de alcalde de Economía, Francisco Sánchez-Cantalejo, hay que hacer frente a la deuda de Limdeco que dejaron –dice– los gobernantes anteriores y por eso no queda otra que dar luz verde a los presupuestos.

Sánchez-Cantalejo no quiere que le pongan pegas y pretende afrontar la deuda de Limdeco que hay que pagar anualmente. Es de 1,6 millones de euros y hay que abonarla ya.

«Voy a presentar unos presupuestos estrictamente técnicos. La única variación será contemplar el pago de la deuda de Limdeco y así, si la oposición dice que no, está diciendo que no a afrontar ese pago», explica el teniente de alcalde de Economía.

En mayo presentarán estos nuevos presupuestos que proponen pagar la deuda de la Seguridad Social –está puesta a diez años– con el ahorro que se ha generado. «Si conseguimos quitarnos esa losa, habrá dinero para todo lo demás. Iremos proyecto a proyecto pasándolos por pleno ya que los presupuestos completos no somos capaces de que nos los aprueben», apunta el concejal, que dice que las obras del EDUSI se van sacando adelante porque el Ayuntamiento tan solo tiene que poner un 20% que van buscando de aquí y de allá.

Gastar lo que se tiene

Francisco Sánchez-Cantalejo señala que ha cambiado la política económica del Ayuntamiento y que tan solo hay una clave: «Hay que gastar lo que se tiene, no más». Con esta filosofía expone Sánchez-Cantalejo que se ha reducido el plazo de pago a proveedores de un año –que se encontraron cuando llegaron al gobierno– a 37,8 días, «todo un récord», anota este concejal, que explica que la deuda comercial era de 13,5 millones de euros cuando llegaron y que actualmente se debe 1,8 millones. «Hemos cambiado las reglas del juego para pagar. No hay presiones de conocidos o de ese grupo que no toca si no cobra. Aquí se paga por el orden estricto», apunta el teniente de alcalde, que dice que ahora se afrontan todos los gastos que son necesarios para un Ayuntamiento pero con otro método.

«Al ser buenos pagadores nos sobre dinero de las obras. Las adjudicamos a la baja porque se presentan muchas ofertas y con lo que nos sobra, hacemos otras obras. Así se hizo, por ejemplo, el asfaltado de la Ronda de Poniente, señala el concejal motrileño.