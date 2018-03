Motril inicia el procedimiento para deshacerse de su céntrico párking de la plaza del Tranvía El Ayuntamiento ya ha sacado la concesión para la obra y explotación del párking de la plaza del Tranvía. / JAVIER MARTÍN La empresa que lo explote lo reformará entero y los ocho trabajadores que hay ahora se dedicarán a labores de limpieza LAURA GAUTIER Motril Miércoles, 28 marzo 2018, 18:24

El céntrico párking de la Plaza del Tranvía dejará de funcionar, como lo había hecho hasta ahora, bajo gestión municipal. El Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites para deshacerse de estas instalaciones y conseguir una empresa que lo explote, algo que ya había avisado que haría hace tiempo como uno de los pasos a seguir dentro del plan de reestructuración del servicio de limpieza y que empezó con la privatización del servicio de grúa. La idea: externalizar aquellos servicios que gestionaba Limdeco y que, en sí, no tenían nada que ver con la limpieza y recogida de basuras para conseguir un servicio más eficiente. De esta forma, según indica el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Sánchez Cantalejo, se conseguirán más recursos humanos para que la ciudad luzca más limpia y, además, se genera una nueva fuente de ingresos para el Ayuntamiento. En la actualidad, según indicó el edil, hay ocho trabajadores -uno de ellos trabajando de manera eventual los fines de semanas o cubriendo vacaciones- en este párking. Una vez se externalice el servicio, pasarán únicamente a limpiar.

Unas instalaciones obsoletas

El pliego de concesión para explotar el céntrico párking del Tranvía ya es público, y cualquier empresa puede informarse de sus condiciones a través del Boletín Oficial de la Provincia. Quien decida quedarse con su explotación tendrá que remodelar unas instalaciones que a día de hoy y si se comparan con otros parkings privados de la ciudad, están totalmente obsoletas. Los trabajadores, en pleno 2018, aún tienen que abrir y cerrar las puertas de manera manual y estar atento a cada vehículo que entra para apuntar su matrícula en un papel. Nada está mecanizado, todo se hace a la vieja usanza porque las instalaciones, sencillamente, están totalmente anticuadas.

Por eso, según indicó el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Sánchez Cantalejo, la empresa que se quede con la concesión del párking también tendrá que reformarlo y comprometerse a dejarlo abierto mientras duran las obras, al menos, para todos aquellos que cuenten con plazas privadas en las cocheras a las que sólo se puede acceder con llave.

Según los cálculos del Ayuntamiento, se estima que la empresa tendrá 353.512 euros de beneficios a lo largo de los 20 años que durará la concesión, una cantidad que, según indica Sánchez-Cantalejo es el resultado de restar a los ingresos el precio de la obra -de 321.000 euros más IVA-, así como el canon de explotación, cuantificado en 240.000 euros, también durante esos 20 años y los costes de explotación -gastos de personal, por ejemplo-.

Hasta que no se consiga empresa no se sabrá cuándo comenzarán las obras y cuándo empezarán. Eso sí, Sánchez-Cantalejo calcula que los trabajos no se prolongarán demasiado en el tiempo, simplemente, por una cuestión de interés para la empresa, que empezará a pagar el canon de explotación desde el primer momento. «A ellos les interesa tener las obras acabadas lo antes posible. Eso sí, tendrán que garantizar en todo momento la apertura del párking al público, al menos a los propietarios de plazas del edificio Costa Tropical. Ese servicio tiene que estar garantizado», especificó.

Diez plazas más

Una vez que acaben las obras, el párking de la plaza del Tranvía quedará totalmente reformado, contará con diez plazas más para aparcar y se podrá entrar las 24 horas y festivos, mientras que ahora sólo abre hasta las 10 de la noche y no abre domingos y días de fiesta. Los espacios se apurarán y se ganarán huecos en zonas que a día de hoy se usan como trasteros. La empresa, además, tendrá una tabla de tarifas publicada por el Ayuntamiento, aunque, según indicó Sánchez-Cantalejo ganará más puntos aquel proyecto que los reduzca. En cualquier caso, según indicó, lo que más se valorará a la hora de elegir empresa, será el proyecto que presente una mayor calidad en el proyecto de obra.

«Lo que más se valora es el incremento del valor del patrimonio, no sólo en cuestión de calidad de obra, sino que también habrá que ver quién puede aportar más dinero al Ayuntamiento», especifica. En definitiva, se puntuará más a quien explote durante menos tiempo la concesión y ofrezca más al Ayuntamiento.