Motril se concentra en las Explanadas para decirle al Gobierno que no quiere un centro de inmigrantes en el EVA-9

Los motrileños han mostrado su frontal oposición al centro de inmigrantes que se construye en el EVA-9 en redes sociales. Pero también, a la antigua usanza, en la calle, unidos, con pancartas y con mensajes para quien los quiere escuchar. El principal, va para el Gobierno: Motril no quiere un centro de internamiento en el barrio de Los Álamos. Ni en ningún sitio.

Numerosas personas se concentraron ayer a las siete de la tarde en Las Explanadas para expresar su rechazo a esta infraestructura. Fue la antesala a la multitudinaria manifestación convocada para hoy sábado desde la plaza de la Aurora, a la que han pedido que se sumen todos.

00:39 Vídeo. JAVIER MARTÍN

Los vecinos del barrio de Los Álamos y la plataforma #motrildiceno son el germen de este movimiento al que se han sumado asociaciones y oenegés que también están presentes en estas movilizaciones ciudadanas.

A pesar de que el Ayuntamiento ha dicho que no le dará licencia a estas obras, a pesar de que existe un compromiso por parte del Gobierno de no seguir con los trabajos de transformación del EVA-9 en un centro de internamiento de inmigrantes, la calle quiere dejar claro que no. Que es un 'no' rotundo a estas instalaciones. Y ayer, con esta concentración, volvieron a expresarlo claramente.