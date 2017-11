Motril afronta con sus recursos al límite la mayor llegada de inmigrantes en 20 años Inmigrantes son recibidos en el puerto en la patera que llegó el pasado martes. / JAVIER MARTÍN Desde Granada no ha habido traslados a la cárcel de Archidona pero se han llegado a usar comisarías y un grupo quedó libre MERCEDES NAVARRETE MOTRIL Sábado, 25 noviembre 2017, 01:27

En los últimos siete días han pasado 291 personas, rescatadas de siete pateras en alta mar, por el centro de acogida temporal del puerto de Motril (CATE), que teóricamente tiene capacidad para alojar a setenta. Más de cien si no se tumban ni se sientan. No había salido un grupo de inmigrantes cuando ya estaba llegando otro a este centro donde permanecen recluidos un máximo de 72 horas, lo que ha obligado a la Policía Nacional de Motril y al Gobierno a trabajar a contrarreloj para cumplimentar todos los trámites y dar una salida a estas personas. Salvamento Marítimo, Guardia Civil del Mar y los profesionales y voluntarios de Cruz Roja en el puerto de Motril también llevan una semana que no dan abasto. En el mes de octubre fueron rescatados 719 inmigrantes, en este mes ya van 618... Es el cénit de un año de récord que está resultando frenético y pulverizando las estadísticas de inmigración clandestina en la Costa de Granada.

En total, en este 2017 los servicios de rescate han trasladado a Motril a 3.477 inmigrantes indocumentados tras ser rescatados de 98 pateras, según fuentes de Cruz Roja. Es la cifra más alta en veinte años de historia de la inmigración ilegal en la Costa granadina. Estas 3.477 personas -la mayoría procedentes de países subsaharianos- han batido la que, durante trece años, se ha mantenido como la marca récord de llegadas de inmigrantes al puerto de Motril. Fue la de 2004 cuando se salvó la vida a 2.859 personas que viajaban en pateras lanzadas desde las costas marroquíes. Este 2017 acaba así de arrebatarle a 2004 el triste honor de ser el año récord de pateras... y aún no se ha terminado. A falta de que se cierren noviembre y diciembre, ya nadie duda de que 2017 con seguridad llegará a doblar el número de personas atendidas en el pasado 2016, cuando llegaron 1.927 supervivientes de las pateras al puerto granadino. Las 20 pateras rescatadas en alta mar en octubre y las 13 en lo que va de noviembre -con 618 personas- suponen efectivamente una oleada numerosa pero no es algo inédito en la Costa que, otros años, ha afrontado situaciones puntuales como esta. Sin ir más lejos, el pasado año, en agosto llegaron 800 personas. Lo realmente excepcional y problemático en esta ocasión es que la oleada de pateras la están sufriendo de forma simultánea todas las costas andaluzas y el levante español y que, además, esta llegada masiva de inmigrantes coge al país con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) «desbordados», en palabras del propio ministro del Interior, José Ignacio Zoido.

Excepcional

De ahí que esta semana el Gobierno haya tomado «medidas excepcionales», no exentas de polémica, como la puesta en funcionamiento del Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona, como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional, para recluir a más de 500 inmigrantes llegados en patera al Levante. Según el Ministerio de Interior, una medida «excepcional y puntual» para dar respuesta a situación «muy especial».

En el caso de Motril, ninguno de los grupos de inmigrantes llegados desde el pasado fin de semana ha sido trasladado a esta prisión de Archidona, según confirmó la Subdelegación del Gobierno.No obstante, la oleada de pateras ha puesto al límite los recursos de Motril, colapsando el centro de acogida temporal del puerto y obligando a tomar medidas excepcionales, como la puesta en libertad de uno de los grupos el pasado sábado. No ha sido la primera vez en un año que está rompiendo todos los esquemas en la atención a los inmigrantes indocumentados por el colapso de los CIES.

El pabellón

Subdelegación admitió que el pasado fin de semana se planteó incluso la posibilidad de habilitar el pabellón de deportes de Motril como medida excepcional para atenderlos. Finalmente no fue necesario.

Sí se han llegado a utilizar las dependencias de la Comisaría de Motril y de la Comisaría provincial para trasladar inmigrantes. No obstante, las gestiones contrarreloj de la Subdelegación con el Ministerio de Empleo, a través de la Secretaría General de Inmigración, han permitido que la gran mayoría de las 291 personas llegadas esta última semana -incluidas ocho embarazadas que fueron atendidas en el hospital de Motril- hayan sido acogidas por oenegés en centros asistenciales.

Trabajo coordinado

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, explicó que se ha trabajado de manera eficaz y coordinada con la delegación del Gobierno en Andalucía, además de con las subdelegaciones de Almería y Málaga, para afrontar las nuevas alertas de pateras y poder ir dejando espacio libre en el CATE del puerto de Motril. «Estamos realizando un esfuerzo realmente importante. Quiero destacar el gran trabajo que se hace por parte de Salvamento Marítimo y de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado para atender a unos inmigrantes que llegan en condiciones infrahumanas», valoró el subdelegado. Fuentes rechazó además las críticas al Gobierno por trasladar inmigrantes a Archidona. «La aglomeración de pateras que ha sufrido no solo Motril, sino Almería, Cádiz, Cartagena... necesitan una respuesta inmediata de ubicación y no se puede poner en tela de juicio las instalaciones de un centro moderno que no está funcionando (como prisión). El Gobierno de España está muy preocupado por los derechos humanos», sentenció Fuentes.