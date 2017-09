La moción que planea sobre Motril Almón y Escámez charlan en la sede del PSOE el día en que decidieron sellar un pacto. / JAVIER MARTÍN La exalcaldesa del PP, que ganó las elecciones, sigue intentando seducir al andalucista Antonio Escámez que no dice que sí ni que no... y ahora vuelven a estar cerca La posibilidad de un cambio de gobierno, como el que ha ocurrido en Marbella, sigue viva en la ciudad costera L. UBAGO Y M. NAVARRETE MOTRIL Martes, 12 septiembre 2017, 01:23

En Motril se estila la política de cortijo, esa que se desarrolla en una reunión de amigos distendida entre el andalucista Antonio Escámez y su hermana Mari Ángeles y los concejales del PP, ahora en la oposición porque los cinco ediles del PA decidieron pactar con el PSOE para gobernar la ciudad en junio de 2015. Las fotos de esta comida -probablemente un choto- se subieron hace unos meses a Facebook sin que a nadie el sorprendiese los acercamientos entre populares y andalucistas, de los que dicen «están gobernando juntos en la oposición».

Con los resultados de las últimas elecciones encima de la mesa, el andalucista Antonio Escámez (5 concejales) estuvo dilucidando durante días si pactar con el PP (10 concejales) o gobernar con el PSOE (7 concejales). El dirigente del PA -cuya sede está en la misma calle, en frente de los socialistas- cruzó la acera y anunció que convertirían a Flor Almón en alcaldesa de Motril.

Desde ese pacto frustrado entre andalucistas y populares, la sombra de la moción de censura planea sobre el gobierno de Motril y está ahora más viva que nunca -o que siempre- al abrigo de la de Marbella que acaba de dar la alcaldía al PP.

Ahora que han pasado ya dos años de mandato, Luisa García Chamorro, portavoz del grupo popular y Antonio Escámez, teniente de alcalde del PA, tuvieron un acercamiento este pasado viernes. Luisa llamó al despacho de Escámez que, como siempre, estaba a tope, y relegó la cita para otro día. «Vamos a hablar ahora y volvemos a encontrarnos en octubre», le dijo García Chamorro, que conoce bien cómo funciona Antonio ya que siempre han tenido buena relación personal y mucha sintonía política.

¿Podría seguir el Ayuntamiento de Motril los pasos de Marbella? Desde el pasado 1 de septiembre, el PP vuelve a gobernar la localidad malagueña tras salir adelante una moción de censura presentada contra el tripartito que lideraba el socialista José Bernal. Además de pertenecer al mismo partido, la nueva alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, comparte con la motrileña Luisa María García Chamorro que ya ostentaron antes la vara de mando de sus respectivos municipios y que las dos ganaron también las pasadas elecciones municipales pero los pactos postelectorales les impidieron gobernar a la primera.

El de Motril siempre ha sido un gobierno en la cuerda floja, ya que se sustenta en el pacto con el Partido Andalucista y necesitó el apoyo puntual de Izquierda Unida, que se limitó a la sesión de investidura. A partir de ese día, la sintonía del gobierno municipal con IU ha sido nula, baste el ejemplo de que ni siquiera han conseguido sacar adelante unos presupuestos propios. Y la animadversión y la guerra abierta entre el PA, más concretamente de los hermanos Escámez, con los concejales de IU en Motril nadie hace el mínimo esfuerzo por ocultarla. Si PP y PA pusieran la moción de censura sumarían mayoría absoluta y no tendrían necesidad de contar con nadie más para sacar adelante todos los temas hasta ahora bloqueados.

Y si bien, en otros tiempos la relación con el PP se enfrió, Antonio y Luisa son primos y la sintonía personal es evidente y Escámez siempre ha reconocido que se entienden muy bien políticamente después de gobernar juntos con un pacto de gobierno de 2007 a 2011. Cuando el PP gobernó con la mayoría absoluta (2011-2015) Escámez esperaba que contasen más con él y que no utilizasen la «política de rodillo» que dijo emplearon y por eso se generó algo de distancia que ya se está encargando García Chamorro en ir acortando, ahora que se le echa el tiempo encima para plantear la moción y que ser la nueva alcaldesa le garantizaría volver a repetir como candidata para las próximas municipales.

Las llaves

En julio del año pasado Luisa García Chamorro anunciaba oficialmente que daba el pistoletazo de salida para pelear el cambio de gobierno. Sin embargo, sus intentos han sido infructuosos. Hasta ahora. El hombre que puede quitar y poner gobierno en Motril y que guarda -van ya unos cuantos años- la llave de la Alcaldía de Motril en su bolsillo sonríe y juega al despiste cuando IDEAL le pregunta si aquí se puede repetir lo de Marbella. El líder del Partido Andalucista en Motril no dice «ni sí ni que no». Pero eso ya es mucho decir.

«Yo nunca digo de este agua no beberé», contesta a la pregunta directa de si podría haber una moción de censura. Escámez siempre condicionó su apoyo al respaldo que la Junta brindara a Motril en materia de financiación y al desbloqueo de proyectos importantes. «Si no llegan proyectos vitales para Motril, ¿qué hacemos aquí?», se pregunta. Para el teniente de alcalde este mes de septiembre será clave para tantear ese respaldo de la Junta. «¿Que has oído campanas, pues a lo mejor las campanas llevan razón, Yo no digo ni que sí ni que no», apunta misterioso.

García Chamorro lo tiene claro: Motril necesita cambiar de gobierno mediante una moción de censura. «No es sólo que la ciudad esté fatal sin mantenimiento, es que la alcaldesa no tiene ilusión y por supuesto que no pongo en duda su valía», dice la portavoz del PP.