Médicos protestan por la falta de 14 facultativos en la plantilla del hospital de Motril En el servicio de urgencias del hospital de Motril faltan ocho médicos. / Javier Martín Desde el Sindicato Médico dicen que «están peor que nunca» y que lo sufren los paciente y los profesionales que hacen guardias a destajo LAURA UBAGO Granada Miércoles, 11 abril 2018, 02:08

El Sindicato Médico ha denunciado la «grave» falta de facultativos en el Hospital de Motril, que les coloca en una posición delicada, ya que aseguran, están «peor que nunca». Las bajas que no se han cubierto y los traslados que no se han recuperado han provocado que falten 14 médicos en distintos servicios del Santa Ana que sufre lo que han denominado como el mal de los «hospitales chicos».

El vicepresidente del Sindicato Médico en Granada, Antonio Fernández apunta que actualmente en el hospital comarcal de Motril faltan (sobre la plantilla), un digestólogo, tres anestesistas, dos ginecólogos y ocho médicos de urgencias. Por eso, como la plantilla tiene una edad media elevada y a partir de los 55 años puedes solicitar no hacer guardias, expresa Antonio Fernández que hay compañeros que hacen un día de guardia, un saliente localizados en el teléfono y otro día de guardia seguidos. «Siempre tiran de la responsabilidad del propio médico para ir cubriendo las carencias», indica este médico otorrino del hospital motrileño.

Fernández denuncia que la carencia de médicos se nota en la lista de espera de las consultas externas, no de la primera visita, que sí está controlada sino en las revisiones, cuya lista de espera no aparece en ningún sitio. «Ahí tienes que ser tú el que saque tiempo para triplicarte a los pacientes que ves en un día y no hacerles esperar tanto», expresa este médico del sindicato granadino.

«En este momento servicios tan imprescindibles para el normal funcionamiento de un centro de este tipo como Urgencias, Anestesiología, Ginecología, Radiodiagnóstico, Hematología, Cardiología, etc. llevan, en el Hospital comarcal de Motril, meses al borde de colapso e incluso del cierre técnico y de esta situación no se escapa el Hospital de Baza y otros muchos hospitales chicos», apunta Antonio Fernández que dice que fueron los propios médicos los que presionaron a la gerencia para que hiciese volver a Motril a los profesionales que estaban fuera en comisión de servicio. Desde el Sindicato Médico piden a una «adecuada política sanitaria, que incentive a sus profesionales y los atraiga para evitar que el hospital 'grande' se coma al 'chico'».

Respuesta de la Gerencia

Desde la Dirección Gerencia del área indican que se trabaja de forma constante en dar solución a los problemas que puedan plantearse de falta de profesionales, por distintos motivos, cómo pueden ser bajas laborales por enfermedad y demás... En este sentido, «se da respuesta con la máxima rapidez posible».

Respecto a listas de espera, apuntan que no hay ningún caso que haya excedido los tiempos de respuesta de los decretos de garantías. Con todo se trabaja para que estos sean cada vez más cortos.