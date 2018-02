El juzgado ordena embargar a la excaldesa de Motril al no haber pagado por injuriar a un rival político JAVIER MARTÍN Chamorro, que era vicepresidenta de la Diputación cuando ocurrieron los hechos, dijo públicamente, y entre otras cosas, que José Luis Hernández había cargado a la tarjeta de crédito de una empresa de dicha institución viajes a Dublín o Berlín o estancias en hoteles de lujo, algo que no era cierto CARLOS MORÁN GRANADA Lunes, 26 febrero 2018, 13:12

El juzgado de lo Penal 5 de Granada va a rastrear los bienes de Luisa García Chamorro, exalcaldesa de Motril por el PP y actualmente diputada provincial por ese partido, para proceder a su embargo al no haber satisfecho las cantidades derivadas de su condena por haber injuriado a un rival político, el socialista José Luis Hernández. Chamorro, que era vicepresidenta de la Diputación cuando ocurrieron los hechos, dijo públicamente, y entre otras cosas, que Hernández había cargado a la tarjeta de crédito de una empresa de dicha institución viajes a Dublín o Berlín o estancias en hoteles de lujo, algo que no era cierto. En este sentido, fue condenada a pagar una multa «de seis meses con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas».

Además, y ya en el «ámbito de la responsabilidad civil», Chamorro deberá 'financiar' de su bolsillo la publicación de la sentencia en distintos medios de comunicación de Granada, caso de IDEAL o ideal.es.

Pues bien, Chamorro no ha cumplido aún con esas obligaciones y el juzgado que debe ejecutar la sentencia ha iniciado los trámites para embargar sus bienes. “De conformidad con lo solicitado y no habiendo satisfecho las cantidades a que fue condenada doña Luisa García Chamorro , procédase a la averiguación de bienes de su propiedad, sobre los que en su caso, trabar embargo; a tal efecto, recábese informáticamente (…) informe de los bienes y derechos que aparezcan a nombre del condenado”, dice el documento al que ha tenido acceso ideal.es.