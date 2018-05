Un joven de Motril frena a un kamikaze que conducía en sentido contrario por la autovía Ramón Mesa es coordinador de Seguridad y Jefe de Protección Civil. / Manuel Barrera El pasado sábado, el coordinador de Seguridad de Motril, interceptó a este conductor que ha sido ingresado en salud mental LAURA UBAGO Granada Martes, 8 mayo 2018, 02:13

Ramón Mesa tiene solo 24 años y el arrojo suficiente para cruzar la autovía de noche e intentar parar a un kamikaze con un pirulo rojo. Y lo volvería a hacer. Ahora, cuando lo piensa, le da un poco de miedo pero se repone pensando en el accidente gravísimo que fue capaz de evitar.

Ramón es el coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Motril y, por tanto, jefe de Protección Civil de la localidad, que presta servicio a varios pueblos. El sábado se fue a Granada con el coche de la agrupación para recargar las bombonas de oxígeno, un plan peculiar para un chaval de su edad, pero no para éste, comprometido con su trabajo.

Al volver, por la A-44, a la altura de Vélez de Benaudalla, se encontró un vehículo averiado en el arcén y se paró a ayudarlo. «Vi que no estaba bien señalizado, ya era de noche y nos paramos para colaborar y que se quedase bien señalizado. Además no tenía cómo llamar y le dejamos el teléfono para avisar a su seguro», cuenta Ramón Mesa Díaz, este joven héroe motrileño, al que la Guardia Civil ha querido reconocer su gran actuación con el kamikaze del pasado sábado.

Cuando Ramón estaba asistiendo al conductor averiado notó que, los coches que pasaban, le echaban las luces. Entonces supo que algo pasaba y cuando vio a lo lejos un coche que iba en sentido contrario, en dirección Motril, no dudó ni un segundo en cruzar la mediana e intentar frenarlo. Llevaba puesto el chaleco y comenzó a hacerle señales con su pirulo de luz roja. Sabe que se la jugó. Que el kamikaze podría haber acelerado o que cualquier coche podría no haberle visto en la oscuridad de la noche pues eran ya más de las once.

«Me la jugué y eso lo he pensado ahora pero... lo volvería hacer... sin duda... lo haría otra vez así», indica este joven, coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Motril, que explica que el kamikaze iba a unos 80 kilómetros por hora, en un todoterreno antiguo, de los que pesan mucho. «Si se choca alguien con eso... eso es un ladrillo», apunta el responsable de Protección Civil que vio cómo al menos diez coches se cruzaban con el kamikaze en ese recorrido. La detención tuvo lugar en el kilómetro 180.

Al plantarse Ramón Mesa delante del kamikaze y hacerle las señales, éste paró y rápidamente llegó la Guardia Civil que pasaban por allí en uno de los recorridos rutinarios que hacen por las carreteras.

La Guardia Civil apuntó que fue el coordinador de Seguridad de Motril el que interceptó al kamikaze y que los agentes lo detuvieron por un delito contra la seguridad vial, al conducir en sentido contrario.

El conductor, nacido en el 72 y del municipio de Turón, con antecedentes policiales, dio negativo en alcoholemia y fue puesto a disposición judicial. Ayer por la mañana tuvo un juicio rápido al que tuvo que ir Ramón Mesa a testificar y el kamikaze no acudió. Actualmente, este hombre se encuentra ingresado en el hospital PTS en la unidad de salud mental.

Ramón Mesa colaboró con la Guardia Civil en la retirada del vehículo del kamikaze. «Me paré para ayudar a un coche mal señalizado y terminé parando al conductor que iba en sentido contrario. Salté la mediana sin pensármelo y ahora estoy satisfecho por el accidente que se ha podido evitar porque si llegar a adelantar cualquier vehículo por el carril de adelantamiento y se topa con un coche en contra... hubiese pasado algo horrible», apunta este joven que dedicó su sábado noche a ayudar a los demás y a salvar a todos los conductores que se podrían haber encontrado con la desgracia... en sentido contrario.