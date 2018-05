El SAS incorporará a siete médicos para cubrir las vacantes de las Urgencias de Motril el 1 de junio El director del hospital de Motril, Francisco Sáez y la gerente del SAS, Francisca Antón reunidos con la alcaldesa de Motril, Flor Almón y el teniente de alcalde Francisco Sánchez esta tarde. / M. Navarrete La gerente del SAS pide «paciencia, esperanza y confianza» a los profesionales y asegura que, además de cubrir las vacantes, se reforzará el servicio de cara el verano MERCEDES NAVARRETE Jueves, 17 mayo 2018, 16:26

El próximo día 1 de junio, siete médicos se incorporarán al Servicio de Urgencias del Hospital de Motril para cubrir la falta de personal que han provocado un profundo malestar y la protesta del personal sanitario. Así lo ha asegurado a IDEAL, la gerente del SAS, Francisca Antón Molina, que después de reunirse con los representantes de la junta de personal del hospital, ha mantenido una reunión esta tarde con la alcaldesa de Motril, Flor Almón para trasladarle las novedades.

La gerente ha adelantado la visita al hospital de Motril, que estaba prevista para dentro de unos días, ante el cariz que estaba tomando la situación en el servicio de Urgencias. Esta misma mañana los profesionales, apoyados por vecinos que se han avisado por las redes sociales, han protagonizado una protesta espontánea, con lazos negros y carteles de 'Nuestro hospital se muere', que ha revolucionado el servicio de Urgencias durante toda la mañana.

Antón Molina ha querido escuchar las demandas que les planteaba el personal -básicamente que se cubran todas las vacantes y renuncias que han llevado al límite a la plantilla por la sobrecarga de trabajo- y ha garantizado soluciones para «un hospital que es la mejor área sanitaria de Andalucía, con unos índices de calidad extraordinarios y que ha sido la joya de la corona y que es la envidia de las áreas en estos momentos».

«Donde sea»

La gerente del SAS ha garantizado cobertura de las las plazas, no solo de médicos, sino de todas las categorías de profesionales de Urgencias, «para que sea más liviana la penosidad» en este servicio y como medida urgente, la incorporación de médicos. «El gerente del area está empleado al 100% en buscar a los profesionales que faltan donde sea», ha asegurado.

«El plazo que hemos puesto para cubrir las plazas es el necesario para que terminen los residentes su periodo de formación, para finales de mes, el 1 de junio. Hemos ofrecido contratos al 100% y hasta el 31 de diciembre y con posibilidad de mantenerse hasta que terminen en interinidad o plantilla, o sea, contratos estables», ha explicado Antón.

Antón ha achacado el problema del déficit de personal facultativo en Urgencias de Motril «a la falta crónica de profesionales médicos» en Atención Primaria y otras especialidades que hay a día de hoy en toda España por la política del Ministerio, «al que pedimos insistentemente que aumente las plazas MIR».

Cariño y respeto

Además la gerente del SAS se ha comprometido a estudiar la plantilla del hospital de Motril y adecuarla a la frecuentación de las Urgencias, además de garantizar un refuerzo de personal para los meses de verano en el marco del 'plan Costa' del SAS, «para que el verano sea menos problemático tanto en atención primaria como en el hospital».

«Le he pedido a los profesionales esperanza, paciencia y confianza. Son unos profesionales excelenes y no me queda más que agradecerles el enorme esfuerzo que están haciendo porque es verdad que están pocos, porque es verdad que las Urgencias de un hospital son el área más penosa porque los pacientes llegan enfermos, más nerviosos... Los profesionales tienen todo mi cariño y respeto, quiero agradecerles el esfuerzo y confiar en que pronto les podamos aliviar», ha sentenciado.