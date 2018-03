La gran familia de Teresa Teresa Arboledas, copa de vino en mano,en la celebración do los veinte años de los centros de mayores de Salobreña con un grupo de usuarios. / Isabel Ramos Salobreña celebra los veinte años de vida de sus centros de mayores y reconoce la labor de Teresa Arboledas, la técnica que abrió a las mujeres unos hogares en los que antes solo entraban hombres a jugar a las cartas MERCEDES NAVARRETE Domingo, 25 marzo 2018, 09:48

Hace veinte años al hogar del pensionista de Salobreña en Lobres y la Caleta no entraban las mujeres y el de Salobreña no era más que una cafetería en la que se reunían los jubilados a jugar a las cartas... Hasta que llegó ella. El Ayuntamiento de Salobreña entendió que aquellos centros había que llenarlos de vida y contrató por su experiencia como animadora a Teresa Arboledas, una granadina, aunque nacida en Argentina, licenciada en Historia que no tardó en ganarse a los mayores de Salobreña.

Hoy esos tres edificios ya no tienen nada que ver con los antiguos hogares del pensionista y son centros de participación activa donde se practica pilates, yoga, gimnasia, se canta, se baila, se organizan charlas de todo tipo, se cuida la salud de los abuelos y dónde más de 400 usuarios que se benefician de las distintas actividades. Y para celebrar que se cumplían veinte años desde que los centros se llenaron vida y actividades, el Ayuntamiento organizó una fiesta que tanto los mayores como los responsables municipales quisieron convertir en un reconocimiento al trabajo de la mujer que los puso en pie. La celebración coincidía con la finalización de la reforma del centro de mayores de Salobreña y en ella quisieron participar no solo la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino y los responsables del gobierno actual, sino también anteriores alcaldes y concejales del área de Bienestar Social.

Los comienzos

En el acto, ante un auditorio lleno de mayores que la miraban con cariño, Teresa Arboledas recordaba que los comienzos no fueron fáciles.

«Junto con Raquel Estévez, nos planteamos como prioridad darle un verdadero uso a los centros, conseguir que se llenaran de mayores y, sobre todo, hacer que entraran mujeres. Los dos primeros meses los dediqué a preguntar a los mayores qué actividades les gustaría tener y a planificar los talleres que más nos demandaron: gimnasia, baile y manualidades. Con ellos empezamos el curso 98-99 y también con un servicio de toma de tensión y pequeñas consultas médicas todos los lunes», relataba.También rememoró como al principio la puesta en marcha de cualquier actividad «significaba librar una gran batalla».

La alcaldesa de Salobreña (segunda por la derecha) con usuarias de los centros en la celebración. / Isabel Ramos

"Más jóvenes que nunca"

«Ni el presidente de la junta directiva de Salobreña, ni la mayoría de los hombres que ocupaban los centros eran partidarios del proyecto, ni de que los hogares fueran centros abiertos a todos los mayores, ni tampoco a que una mujer, más o menos joven, fuera la responsable», apuntaba Teresa que bromeaba recordando cómo la primera merienda conjunta de hombres y mujeres le costó «la amenaza de más de un abuelo ‘cayao’ en mano».

Pero poco a poco, aquellos antiguos hogares se fueron convirtiendo en los centros de participación activa que son hoy, llenos de actividades diarias e impulsores de eventos que ya se han convertido en un clásico, como la celebración de las bodas de oro que cada año se supera y genera auténtica expectación en el pueblo. «Nuestros mayores viajan, se forman, cantan, bailan, pintan, van al teatro, a conciertos y siempre están siempre dispuestos a colaborar de forma desinteresada en festivales solidarios o recogida de alimentos…No hay más que verlos, están más jóvenes y activos que nunca», comentaba Teresa emocionada.

Gracias

La coordinadora también quiso agradecer al equipo de gobierno que escuche siempre las demandas que les plantean «y, por supuesto, la apuesta por la continuación de este gran proyecto puesto porque no en todos los municipios de 12.000 habitantes hay tres centros de mayores con una persona dedicada únicamente a tender sus necesidades». «Quiero que esto sea un homenaje al esfuerzo de monitores, a los coros... esta es una forma de dar visibilidad a lo que hacemos entre todos», añadía orgullosa. Por su parte, la concejala del Área de Bienestar Social, María José García destacaba que el bienestar de los mayores es y será una prioridad para el equipo de gobierno. «Seguiremos apostando por los mayores, por todo lo que habéis luchado y seguís haciendo por todos nosotros, esta es nuestra forma de deciros gracias». En la misma línea, la alcaldesa mostró su orgullo por cómo funcionan los centros de mayores de Salobreña. «Son como una gran familia». La gran familia de Teresa.