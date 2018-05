El Gobierno sigue con las obras del pabellón y Motril se las precintará Las obras continuaban dentro del edificio del Ejército del Aire. / J.M. El Ayuntamiento asegura que el Estado debe pedir licencia y los responsables de la obra entienden que es de «emergencia» LAURA UBAGO MOTRIL. Miércoles, 9 mayo 2018, 01:54

La construcción de un centro de inmigrantes en el antiguo pabellón del Ejército del Aire en Motril levanta ampollas. Los vecinos de la zona mantendrán una reunión con el Ayuntamiento y con representantes del Gobierno para que les indiquen cómo será este centro y calmar los ánimos, según apuntó el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez.

Escámez expresó que la inspección municipal paralizó el lunes las obras que el Gobierno realiza en el pabellón del EVA-9 porque no habían pedido licencia. Y el Ayuntamiento entiende que tienen que solicitarla y tenerla «como cualquier otro ciudadano».

«Tenemos fotos de lo que están haciendo, demoliendo tabiques... al no pedir la licencia no están informando al Ayuntamiento de qué obra van a hacer ahí y eso no puede ser», apuntó este concejal que dice que no se trata de un asunto político sino de tratar al Gobierno «como a un ciudadano más».

Pese a la paralización municipal, las obras continuaron ayer. Por eso el responsable de Urbanismo apuntó que tendría que mandar precintarlas. «Y si rompen el precinto y siguen trabajando nos tendremos que ir a los juzgados», dijo Antonio Escámez que señaló que ya se ha mandado la orden de paralización a Madrid, al ministerio competente de la obra. Escámez explicó que el Ayuntamiento ya tenía apalabrada con el ministerio la cesión de ese edificio cuando dejase de tener un uso militar «para darle un uso educativo como viene en el plan general», por lo que habrá que estudiar el nuevo uso.

El Ayuntamiento motrileño quiere que el Gobierno le informe de qué está haciendo en el edificio de EVA-9 y sobre todo, que pida licencia como cualquiera. «Creo que están yendo lo más rápido posible por si la terminan mientras que se arregla lo de la licencia», explicó Antonio Escámez.

Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que entienden que no deben pedir licencia al tratarse de una obra «de emergencia» y de interés general y que, por tanto, hay que hacer con agilidad.

El Gobierno ha señalado siempre que se trata de un edificio que se usará en momentos de urgencia social ante avalanchas de inmigrantes como las que se han dado ya en Motril.