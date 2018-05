El expediente para la segregación de Torrenueva se resolverá a finales de junio La alcaldesa se reúne en Sevilla con el director general de Administración Local para conocer el momento en que se encuentra el expediente, actualmente en el Consejo Consultivo R. I. MOTRIL Jueves, 31 mayo 2018, 16:17

La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha mantenido un encuentro con el director general de Administración Local, Juan Manuel Fernández, en el que se ha interesado por la evolución del expediente de segregación de la entidad local de Torrenueva, actualmente en fase de estudio en el Consejo Consultivo de Andalucía y cuya resolución, ha informado Almón, se conocerá a finales de junio.

Se trata del penúltimo paso en la demanda del anejo de ser un municipio independiente de Motril. Ahora, ha resaltado la alcaldesa, «este anhelo puede estar más cercano», toda vez que solo queda por conocer este dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que posteriormente la Junta ratificaría.

«El propio director general me comunicó que para finales de junio estaría la resolución del Consejo Consultivo para comprobar si se cumplen o no se cumplen los requisitos para ser municipio independiente. Me parecía importante que los vecinos y vecinas de Torrenueva y Motril, que siguen con inquietud este tema, sepan que los trámites siguen su curso», ha explicado Almón, quien ha recordado que éste es un tema que el alcalde de la Entidad Local, Placido Lara, lleva como bandera. «Es una de las reivindicaciones más antiguas y permanentes de los torreños y las torreñas. Yo siempre he estado de acuerdo, tanto con el municipio de Torrenueva como con los municipios de Carchuna y Calahonda, porque creo que tienen entidad y medios suficientes como para ser municipios».

El proceso para la segregación de Torrenueva comenzó a dar sus primeros pasos en diciembre de 2014, cuando el Pleno Municipal mostró su conformidad ante el expediente de separación expuesto por la Entidad Local. A esta aprobación se sumó, en octubre de 2015, la realizada por unanimidad en la Diputación de Granada. Luego se confirmó ese documento por unanimidad en el Pleno de noviembre de 2015, donde cogió fuerza y se envió a la Junta. Cuenta también con el informe favorable del Consejo Andaluz de Concertación Local. Queda, pues, el último paso.