"Las expectativas de playa de nuestros clientes no se cumplen" Una máquina municipal trabajando en el escalón de Playa Granada este miércoles. / Javier Martín El director del hotel Playa Granada Club Resort pide a Costas que no espere al verano para eliminar el escalón MERCEDES NAVARRETE Jueves, 22 marzo 2018, 00:41

El hotel de cuatro estrellas de Playa Granada, buque insignia turístico de Motril, afronta con un 80% de ocupación esta Semana Santa y con mucha paciencia a la vez que «frustración» la aparición de su eterno escalón que sorprende ya no tanto al cliente nacional como al europeo, que cuando piensa en playas andaluzas suele tener en su imaginario la arena de Cádiz y no una. «Está claro que sus expectativas de playa no se cumplen», lamenta el director del Playa Granada Club Resort, Alexandre Varela, que ayer pedía a Costas agilidad.

«Las máquinas del Ayuntamiento de Motril están haciendo lo que puede y ayudando a mitigar el problema de cara a Semana Santa. pero estamos viendo que ese trabajo y la inversiones anteriores son un desperdicio de recursos», añadió Varela, que incidió en la necesidad de una solución definitiva, en forma de espigones, para la zona. A partir de abril, la ocupación del hotel irá en aumento hasta el 90% de reservas confirmadas para el mes de junio, por lo que Valera solicitaba ayer a Costas que no se espere a las puertas del verano para actuar y lo haga «cuanto antes mejor» para que los turistas de temporada alta no se topen con máquinas trabajando en la playa.

«Necesitamos una reacción más ágil», añadía el representante del sector turístico, que lamentó que las obras se topen con la burocracia. «Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y la dirección provincial de Costas, a ver si hacemos fuerza entre todos, pero la última palabra para que la playa logre una protección definitiva está en Madrid», recordó.

«En general el cliente no suele estar informado del problema de la playa. Cuando se lo encuentra se lo explicamos con delicadeza y suelen ser comprensivo, es algo natural y saben que no es responsabilidad del hotel, pero por supuesto afecta a su satisfacción y a su decisión a la hora de repetir», concluyó.