La exalcaldesa del PP de Motril, condenada por injuriar a un adversario político Luisa García Chamorro, en los juzgados de La Caleta. / ALFREDO AGUILAR La Audiencia anula la sentencia que absolvió a Luisa García Chamorro, edil en la ciudad costera, y resuelve que menoscabó la dignidad del socialista José Luis Hernández CARLOS MORÁN Miércoles, 28 junio 2017, 12:36

Cuando el 16 de noviembre de 2011, la entonces vicepresidenta de Diputación de Granada, Luisa García Chamorro (PP), describió al socialista José Luis Hernández, exregidor de Guadix, como un «gerente de farándula, pandereta y despilfarro» por su gestión al frente de Visogsa -la empresa del suelo de la institución provincial-, no estaba formulando críticas políticas, sino quebrantando la ley.

Tampoco ejerció Chamorro su legítimo derecho a la libertad de expresión cuando acusó a Hernández, sin ser cierto, de haber cargado a la tarjeta de crédito de Visogsa viajes a Dublín o Berlín o estancias en hoteles de lujo. Lo que en realidad hizo la también exalcaldesa de Motril -sigue siendo la portavoz popular allí- cuando realizó esas manifestaciones fue cometer un delito de injurias graves «hechas con publicidad», una infracción penal que conlleva el pago de una multa «de seis meses con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas».

Además, y ya en el «ámbito de la responsabilidad civil», Chamorro deberá 'financiar' de su bolsillo la publicación de la sentencia en distintos medios de comunicación de Granada, caso de IDEAL o ideal.es.

El tribunal provincial corrige al juez de lo Penal número 5, que no vio delito en la conducta de la acusada

Es lo que han acordado los magistrados de la Audiencia Provincial en una resolución que revoca la que dictó en primera instancia el juez Miguel Ángel Torres, conocido por haber sido el instructor de la 'Operación Malaya' y titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada. Es decir, que, además de condenar a Chamorro, la Audiencia ha corregido a Torres. Y no es habitual que un tribunal de apelación anule una absolución decidida por un juzgado. Los propios magistrados de la Audiencia llaman la atención sobre ese aspecto en su sentencia.

Pero es que el contenido de la resolución ahora invalidada era polémico y no dejó a casi nadie indiferente. El juez Torres admitió que prácticamente nada de lo que dijo Chamorro sobre Hernández era verdad, pero los políticos, vino a concluir el jurista, deben encajar los ataques mejor que el resto de los ciudadanos. Según Torres, Chamorro no injurió porque sus declaraciones se produjeron en el «seno de un enfrentamiento entre partidos» y Hernández no era en ese momento un «particular, un ciudadano privado, sino un político contratado en Visogsa».

El juez aprovechó la sentencia absolutoria para mostrar su disgusto por la existencia «de políticos que van cambiando de cargo o empleo en empresas y organismos públicos en los que manda su partido, pudiendo ser personas formadas o preparadas o absolutos incompetentes, (...) políticos todoterreno preparados para cualquier cargo en cualquier materia».

Pues bien, la Audiencia ha enmendado la plana a Torres y dice ahora que las manifestaciones de Chamorro menoscabaron gravemente la dignidad» de Hernández.