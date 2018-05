Así evitó este joven motrileño lo que podría haber sido una tragedia 01:25 Ramón Mesa, coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Motril, interceptó a un conductor que circulaba en sentido contrario LAURA UBAGO MOTRIL Martes, 8 mayo 2018, 18:19

Con solo 24 años, cruzó la autovía de noche y paró a un kamikaze con un pirulo rojo. Es Ramón Mesa, coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Motril. El sábado por la noche al volver de Granada hacia Motril, en la A-44, se encontró un vehículo averiado en el arcén y se paró a ayudarlo. Cuando Ramón estaba asistiendo al conductor averiado notó que, los coches que pasaban, le echaban las luces. Entonces supo que algo pasaba y cuando vio a lo lejos un coche que iba en sentido contrario, en dirección Motril, no dudó ni un segundo en cruzar la mediana e intentar frenarlo. Llevaba puesto el chaleco y comenzó a hacerle señales con su pirulo de luz roja. Sabe que se la jugó. Que el kamikaze podría haber acelerado o que cualquier coche podría no haberle visto en la oscuridad de la noche pues eran ya más de las once.

Más información Un joven de Motril frena a un kamikaze que conducía en sentido contrario por la autovía

Al plantarse Ramón Mesa delante del kamikaze y hacerle las señales, éste paró y rápidamente llegó la Guardia Civil que pasaban por allí en uno de los recorridos rutinarios que hacen por las carreteras.