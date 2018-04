"A Estados Unidos le costará una década deshacer el daño de la política migratoria de Trump" El congresista demócrata Raúl Grijalva en la sede de la UNED de Motril, donde participó en la inauguración de las XV Jornadas de Derechos Humanos e Inmigración. / Mercedes Navarrete Hijo de un bracero mejicano, el demócrata Raúl Grijalva ha dedicado toda su carrera política a la defensa de los más desfavorecidos... Ha estado en Motril para hablar de su país MERCEDES NAVARRETE Jueves, 5 abril 2018, 01:43

En el año 1945 el padre de Raúl Grijalva emigró desde México a Estados Unidos a través del Programa Bracero, firmado tres años antes para importar mano de obra experimentada mexicana para trabajar en los campos de California a cambio de unas mínimas condiciones laborales. Hoy el hijo de aquel bracero mejicano es congresista de los Estados Unidos. «Soy un ejemplo de los inmigrantes que han hecho EEUU», cuenta a IDEAL Raúl Grijalva, que ayer abrió las XV Jornadas de Derechos Humanos e Inmigración de Motril con un análisis sobre el retroceso que a su juicio han supuesto para EEUU las políticas migratorias de Trump. Congresista demócrata por Tucson (Arizona), donde nació hace 69 años, toda la carrera política de Grijalva ha estado marcada por su defensa de los derechos de los hispanos, de los migrantes y de los grupos más desfavorecidos. Primero fue representante del séptimo distrito, y desde 2013, ocupa un asiento por el tercer distrito, el más grande de todo el estado que incluye cerca de 480 kilómetros de la frontera con México.

–¿Cuáles son las principales retrocesos en materia de derechos y migraciones en Estados Unidos desde que gobierna Trump?

–Lo ha cambiado todo. Con la administración Obama e incluso con Bush se podía negociar y podíamos tener alguna influencia. Pero con Trump no. Desde el principio de su campaña con la fantasía del mentado muro, utilizó una retórica antiinmigrante, específicamente contra el latino y el mejicano. Muchos pensaron que era solo retórica para las elecciones pero es una realidad. Mi país está en una crisis y el ejemplo más claro es el tema de inmigración. Pidió 25.000 millones para un muro, no los recibió del Congreso... y ayer amenazó con mandar tropas federales a la frontera. Es una amenaza pero con este presidente nunca se sabe. En términos del asilo de refugiados, de 8.400 peticiones ha aprobado dos. Mandar 10.000 agentes más para la patrulla fronteriza sigue en su agenda...

–¿Qué persigue, a su juicio, con estas políticas?

–Trump ha usado la política de inmigración para dividir a la sociedad americana e intentar hacer ver que es un puño fuerte en la política, que va a limpiar la frontera. Todo el esfuerzo contra los países del Caribe y Méjico en particular, los árabes, asiáticos... pretende dividir. Ha culpado del desempleo y de que la economía no esté como debe a los inmigrantes, también del terrorismo... todo exagerado, nada basado en un dato real, pero al fin del día ha podido convencer a un sector del pueblo norteamericano. Mantener lo que tenemos actualmente ha sido una lucha perpetua desde que se hizo presidente.

–¿Qué va a pasar con los ‘dreamers’? (los beneficiarios del programa DACA que protege de la deportación a inmigrantes que entraron de forma ilegal al país cuando todavía eran niños).

–No se, lo digo con franqueza (hace gestos de preocupación). Trump ha advertido que no va a haber tratado porque no quisimos (los demócratas) darle el muro. Por el momento las cortes han extendido la protección, pero cada día 122 pierden la habilidad de ser elegibles si el programa se mantuviera como lo tenía Obama. Los miles que estaban en el programa siguen protegidos por las Cortes... pero este tema es parte de su estrategia de mantener la división en la sociedad y sostener las mayorías que tiene en el Congreso. Hay un compromiso entre republicanos y demócratas y estamos convencidos de que tendríamos suficientes votos para pasar la Cámara de representantes e ir al Senado. Es la única ruta que veo para salvarlo.

–¿Cuántos años diría que se ha retrocedido en EEUU en derechos en esta materia?

–Lo peor no ocurrió pero todo el proceso negándo peticiones de asilo sí está ya ocurriendo. Eso es negar un derecho humano y civil. La falta de representación de gente que está en indefensión para deportación es otra violación de los derechos. La frontera es militar ya, con 25.000 agentes de patrulla fronteriza... Esto ha afectado a la economía, al bienestar general...

–¿Estas políticas puede frenarlas el Congreso?

–La Cámara de representantes desarrolla el presupuesto del Gobierno federal y hay mucho que puede hacer para cortar a esta administración. Le puedes dar el alto a lo peor pero así no va a haber progreso. Así se va a quedar. Cuando entre una diferente filosofía a la Casa Blanca vamos a durar una década deshaciendo lo que ha hecho Trump en materia migratoria. Como mínimo. Tenemos que restablecer el proceso de derechos, pasar una ley de reforma migratoria integral que tenga en su centro la unificación de familias, restablecer la posición histórica de los Estados Unidos en materia de asilo...

–Hoy (por ayer) se cumplen 50 años del asesinato de Martin Luther King, ¿quien ha cogido hoy en EEUU el testigo de su activismo?

–Me da mucha esperanza que la nueva generación pueda venir la energía del liderazgo que necesitamos. Si el doctor King estuviera vivo hoy estaría en la marcha de los jóvenes contra la violencia de armas, si él estuviera aquí estaría con las personas que buscan asilo, con las comunidades migrantes... Tenemos una oportunidad en noviembre de darle alto a Trump y tengo la esperanza de que esta generación va a ser clave en las elecciones. Porque ellos no tienen la paciencia de esperar. Van a poner mucha presión en los elegidos.

–La lucha por los más desfavorecidos ha marcado su carrera política, ha sufrido incluso graves amenazas, ¿a nivel personal ha tenido costes este activismo?

–No, no me mortifico por eso. Lo que frustran son las luchas por derechos civiles que ya pensé que estaban superadas, que íbamos a otro nivel, a ser más perfectos y ahora me encuentro en esa misma lucha de nuevo. Eso sí me molesta mucho. En el pasado me tachaban de izquierdista, desde que llegó Trump casi soy normal comparado con los extremos. Lo difícil de la política en EEUU es ser constante. Esta lucha a veces parece perpetua pero soy optimista. Tengo gran esperanza en la generación que viene.