El Estado pone vigilancia para evitar 'okupas' en los hoyos desahuciados del campo de golf de Motril

No se le pueden poner puertas al campo pero sí a uno de golf. Por eso, el Estado tiene cuidadosamente vallados los ocho hoyos del de Motril que le pertenecen. Después de un desahucio y de recuperar estos terrenos que formaban parte del campo de golf Los Moriscos de Playa Granada, Patrimonio cercó lo que es suyo con una valla de un metro y medio y puso carteles de que ese suelo es de su propiedad. Y ahora ha blindado sus hoyos con seguridad privada. No quieren 'okupas'.

En Playa Granada conviven ahora los diez hoyos de los propietarios del campo de golf –que han reorganizado para que se pueda jugar en ellos una partida completa que se compone de dieciocho– y los ocho hoyos vallados del Estado que custodia José Alejandro Aguado, vigilante de la empresa Levantina de seguridad.

Su cometido, según explica este guardia de seguridad, es abrir la puerta de los hoyos a los encargados de realizar su mantenimiento y vigilar que nadie se cuele en la propiedad del Estado, ni intrusos ni jugadores despistados.

«Todavía no he pillado a nadie jugando en la zona que yo vigilo pero sí me encuentro muchas bolas de golf de haber estado allí. Además, en algunos puntos han roto las vallas y mi tarea es localizarlos para que se reparen», explica José Alejandro Aguado que dice que su presencia en sí ya es disuasoria para los supuestos 'okupas'.

Este vigilante de seguridad tiene como objetivo cuidar de los ocho hoyos del Estado donde este domingo se vio a gente tumbada tomando el sol. «Estos terrenos actualmente se riegan, se cuidan como el resto del campo de golf y por eso tenemos que evitar que se metan jugadores a usarlos», expresa Aguado.

Mientras tanto, en Motril se ha creado una asociación sin ánimo de lucro para tratar de salvar esta instalación y alquilarle los ocho hoyos al Estado. El portavoz de la comisión gestora del Club de Golf Motril expresa que la única intención de esta entidad es que Playa Granada no pierda su campo de golf por el perjuicio que supondría a toda esta zona turística que tiene 1.800 viviendas, levantadas alrededor de esta instalación.

La idea de este club es recaudar el dinero necesario para alquilar los hoyos al Estado a través de una aportación de jugadores, de las comunidades de vecinos y de simpatizantes con la causa. Con este dinero que se pone a fondo perdido la intención era pagar un año de alquiler al Estado, entorno a 50.000 euros. La sorpresa se la ha llevado este club cuando al negociar con Patrimonio se encontraron con unas exigencias económicas que ven imposibles de cumplir: les piden un año de alquiler y dos de aval que no se podrán tocar en 20 años, algo que ven inviable reunir. Si consiguiesen alquilarlo, le harían una cesión a alguien que pudiese gestionarlos y así abrir el campo completo, con algunas ventajas a todos aquellos que colaboraron con la salvación de la instalación.

«Muchas exigencias»

«Después de días de negociaciones con la Administración del Estado, las condiciones que nos imponen son de imposible cumplimiento para una asociación cuyos únicos ingresos provienen de las aportaciones a fondo perdido de sus socios. Una asociación cuyo espíritu es el de agrupar a todos para que este asunto no esté en manos de unos pocos», aclara el portavoz de este club motrileño que dice que por unos bienes que no generan en la actualidad ningún tipo de ingreso, se les exige «una renta muy elevada» y depositar unos avales por el doble de renta anual que además piden que se pague por anticipado.

El portavoz explica que los hoyos son bienes del Estado, no de un particular, y que deberían ser gestionados «con criterios de eficiencia y eficacia, buscando el bien común. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro y esto debería ser tenido en cuenta por la Administración», anota el representante del esta entidad deportiva.

El portavoz del Club de Golf de Motril expone que mantener el campo cerrado ocasiona un deterioro que será devastador en verano, cuando el césped se queme si no cuenta con el riego suficiente. «El deterioro del campo de golf puede ser irrecuperable, además de provocar pérdidas para muchas personas y sectores», apuntan desde esta asociación.

El Club de Golf pide a la administración del Estado que recapacite, que tenga en cuenta su propuesta, que tan solo tiene como objetivo salvar el campo sin ganarle dinero y que acepte unas condiciones económicas más llevaderas.

Si esto no se consigue, dicen desde el Club de Golf Motril que retirarán su propuesta con la pena de ver cómo ocho hoyos del campo de golf se pierden y una zona turística como Playa Granada se devalúa poco a poco por no tener en marcha uno de sus motores.