Un esfuerzo municipal extraordinario logra mitigar la huella del temporal en las playas

Treinta personas limpiando a diario las playas de Almuñécar, más de dos millones de kilos de basura, principalmente cañaveras, retiradas de la arena de la playa en tres operaciones especiales desde el pasado 28 de febrero, máquinas y operarios del servicio de limpieza municipal motrileño trabajando a destajo para alisar la arena de Playa Granada... Los Ayuntamientos de Almuñécar y Motril están echando el resto para que sus playas reciban a los visitantes de Semana Santa en las mejores condiciones posibles, después de la racha inusual de temporales del mes de marzo que ha causado estragos en todo el litoral.

Las playas más populares de la Costa no lucirán su mejor cara –la del verano– pero sí al menos una decente, muy distinta a la imagen desoladora que mostraban este pasado lunes, llenas de cañaveras y socavones. En apenas tres días los Ayuntamientos han llevado a cabo un esfuerzo extraordinario. Las payas estarán limpias, aunque les faltará arena en zonas como Playa Granada, donde los medios municipales solo han conseguido atenuar el escalón. Y es que la Dirección Provincial de Costas, dependiente del Gobierno central, ya no llega a tiempo para actuar de cara a Semana Santa en la Costa de Granada. Desde la Subdelegación ayer señalaron que se están evaluando los daños pero los Ayuntamientos de la Costa descartan por completo cualquier actuación del Gobierno, al que recuerdan que es el competente en materia de Costas, para Semana Santa. Ahora lo que toca es pensar en que las obras se agilicen de cara al verano.

«Costas ya nos ha confirmado que no va actuar para Semana Santa. Tendrían que declarar obras de emergencia y esos trámites conllevan por lo menos un mes», explicaba ayer la concejala de Playas de Motril, Alicia Crespo, que asume que los municipios están solos. Y han llegado hasta el límite de sus posibilidades. En Almuñécar se han agotado las horas extraordinarias de limpieza previstas en la concesión anual de sus empresas de mantenimiento de playas.

A pulmón

El municipio, con tres operaciones especiales para borrar las huellas de los temporales desde el pasado 28 de febrero, es con diferencia el que más esfuerzo realiza de toda la Costa en materia de playas, con una concesión municipal a empresas de limpieza que supera los 360.000 euros anuales. O lo que es lo mismo, a los sexitanos les cuesta mil euros cada día del año mantener a punto sus playas, que son sus principal reclamo turístico.

En las tres operaciones se contabilizan ya la retirada de más de dos millones de kilos –que se dice pronto– de residuos arrastrados de cauces y barrancos y depositados por los temporales en la arena. Primero han actuado con máquinas y ayer ya se trabajaba a mano, con 30 operarios en las playas. Además el Ayuntamiento ha tenido que contratar más camiones para retirar la basura. «Si no, no llegábamos a tiempo», comentaba el concejal de Medio Ambiente y Playas del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón. Y todo a pulmón, con medios municipales. «Los ayuntamientos somos los más cercanos, tenemos que dar la cara y estar al pie del cañón y sin embargo somos los que tenemos la menor financiación», lamentaba Aragón.

Lo peor no es la limpieza

Y lo que más le preocupa ahora no es la limpieza –se ha hecho todo lo que se ha podido– sino el estado de la escollera del paseo Reina Sofía y el parque acuático de Velilla, que ha quedado muy tocada por el temporal del último fin de semana. Los técnicos de Costas estuvieron valorando los daños y el ingeniero municipal ha calculado que necesita un proyecto de 700.000 euros, ya son en total 500 metros los destrozados. «Como no se actúe antes de que venga otro temporal fuerte, los costes van a ser muy superiores», advertía ayer Aragón.

En Motril los esfuerzos se centraban ayer en allanar con tractores los socavones de la arena y borrar los escolares producidos por los desagües de las ramblas y balates así como los del oleaje, tanto en Poniente como en Playa Granada. La responsable de las concejalías de Playas y Turismo, Alicia Crespo, recordaba que es la segunda vez en menos de tres semanas que se desplegaba un dispositivo especial del servicio municipal de limpieza y mantenimiento para mitigar los estragos de los temporales. «Hemos conseguido poner en condiciones playa de Poniente, aunque aún estamos desaguando algunas pequeñas lagunas y alisando los trancos de Playa Granada en la medida de nuestras posibilidades, con la maquinaria de Limdeco, que la verdad lo está dejando bastante bien. Vamos a asegurarnos de que las playas estén en perfectas condiciones, pero solo podemos hacerlo hasta el chiringuito Bonobo, pues de ahí en adelante el escalón de Playa Granada es demasiado grande y no hay arena, no podemos hacer más. Tiene que intervenir Costas, le hemos pedido ayuda para Semana Santa pero que ya nos han confirmado que no lo van hacer, dejando en evidencia el compromiso del Gobierno del PP con Motril y el resto de la Costa», resumía Crespo, muy crítica con una situación que se repite una y otra vez.

«Nos duele la boca de pedir ayuda para arreglar nuestras playas, ya está bien, los municipios tenemos que estar mendigando. Vemos en todo Andalucía cómo se arreglan los daños de los temporales y Granada siempre se queda fuera», apuntaba indignada.