La denuncia de los residentes de las Urgencias de Motril: «Aquí sobrevives, no te formas» Cartel que ha colocado el Sindicato Médico en las Urgencias del hospital. / Javier Martín Los jóvenes médicos denuncian cómo la falta de personal y la sobrecarga que soportan los adjuntos está afectando a su formación MERCEDES NAVARRETE Lunes, 23 abril 2018, 02:40

«A día de hoy en Urgencias no te formas, sobrevives». Así resume la situación que se vive en el servicio en el hospital de Motril, donde faltan nueve médicos, una joven residente de segundo año. No pone la cara pero sí la voz, con el respaldo del Sindicato Médico, a una denuncia que asegura comparten todos compañeros residentes del hospital comarcal Santa Ana de Motril. Cuando entró en el hospital de Motril, hace dos años, se vivía un momento bueno para las urgencias, con toda la plantilla cubierta, según relata esta médica. «La situación iba genial, encontramos unos adjuntos muy colaboradores, pero se han ido cargando, la plantilla ha ido disminuyendo hasta el punto que no pueden atendernos en plan formativo», explica esta R2.

«Más peso del que corresponde»

Entre semana, dos médicos adjuntos y cuatro residentes, mayoritariamente de los ciclos inferiores, R1 y R2 cubren los turnos de urgencias y según asegura, no dan abasto. «Su disposición es muy buena, de hecho no se como están aguantando tanto, pero tienen tal carga de trabajo que no se pueden parar a ayudarnos. Vienen cuando se trata de algo grave. Es brutal», señala la joven, que insiste en que tanto residentes como adjuntos comparten una misma lucha para que el hospital de Motril pueda asegurar la docencia.

No solo se resiente su formación, según denuncian, sino que la falta de personal hace que los médicos residentes estén asumiendo mayores responsabilidades. «Cogemos un peso que no deberíamos tener porque yo no tengo la experiencia de un facultativo adjunto», admite la joven.

«Su formación es un periodo corto que tienen que aprovechar y al final la falta de personal incide directamente en que no se sientan suficientemente formados», lamenta la portavoz del Sindicato Médico, Míriam Arcos.