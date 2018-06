Costas se compromete con los vecinos a dejar la playa de Motril «perfecta» el 15 de junio Las máquinas siguen trabajando para recuperar la playa de Poniente tras el trasvase de arena a Playa Granada. / Javier Martín Desde Santa Adela le indicarán, en los próximos días, donde están los socavones que hay que allanar, algunos de más de un metro LAURA UBAGO Granada Miércoles, 6 junio 2018, 01:43

En la playa de El Cable el desnivel de arena ha generado una balsa que ya comienza a reducirse. Entre el chiringuito Sunhara y el Espero hay un socavón de un metro y medio y en la zona del Hoyo 19, los camiones han compactado tanto el camino que recorrían a diario, que parece de hormigón. «Hay un agujero tan grande, que el otro día se metió una reportera de la tele para hacer un directo y le llegaba la arena al pecho», apunta Lidia López, incansable presidenta de la asociación de vecinos de Santa Adela que tuvo ayer una reunión con la delegación de Costas granadina.

Llegó el 1 de junio y el trasvase de arena terminó pero la playa se ha quedado hecha unos zorros. Y van a tardar en dejarla bien. Los temporales, han dicho desde Costas, han peleado a la contra a la hora de trabajar en la playa.

«Costas se ha comprometido a dejar la playa perfecta para el día 15 de junio. Es verdad que no han cumplido con el compromiso del día 1, pero ahora, ya que se han llevado la arena, preferimos que tarden más y que nos dejen una playa digna, no como el año pasado que se largaron sin más», expresa la representante de los vecinos de esta zona de Poniente que apunta que la parte de El Cable ya está mejorando mucho y que se espera un temporal de Poniente que podría traer arena. Tal vez la que se han llevado los camiones.

Para los vecinos de Santa Adela la situación de Playa Granada es completamente diferente. «Les han puesto tanta arena que parece una zona paradisiaca y además, han guardado una montaña, por si los temporales se la llevan. Tengo la foto en el móvil», anota Lidia López que reconoce que la lucha ha sido dura pero que no va a cesar.

«No hemos hablado nada del año que viene, pero te aseguro que por tierra no se llevan más arena. Así tengamos que instalar tiendas de campaña. Se la podrán llevar por aire, con aviones. Por tierra, no lo vamos a volver a consentir», subraya la presidenta de los vecinos que apunta que les afecta tener, entrado el mes de junio, la playa así. «El hombre del chiringuito no ha abierto. ¿Para qué va a abrir? ¿Para ponerle un café a los de las máquinas?», se pregunta esta representante vecinal.

A mediados de la semana que viene, la asociación de Santa Adela se reunirá otra vez con Costas para ir perfilando los arreglos de la playa. «Para que veamos qué socavones hay y para que arreglen las palmeras o las pasarelas... todo lo que se han cargado», valora. Lidia López anuncia que, en el plazo de un mes, se organizará la manifestación por los espigones. Con la plataforma, con los chiringuitos, con el Ayuntamiento y con todo el que se sume.

«No están ni tramitados y eso no lo podemos consentir», dice esta 'guerrera' que quiere concienciar a los motrileños en esta batalla porque como ella dice: «la playa es de todos los motrileños, no solo de los que vivimos allí».