La Costa planta cara a otro temporal JAVIER MARTÍN Las olas, que esta vez han respetado Playa Granada, han llegado a la altura del paseo en Cotobro y han rozado los chiringuitos en Velilla LAURA GAUTIER Motril Lunes, 29 enero 2018, 15:35

El fuerte viento que empezó ayer a soplar en la Costa Tropical ha mantenido a las playas y los vecinos en vilo, pendientes de ver si, de nuevo, el temporal que está sacudiendo el litoral granadino volvería a morder la arena y provocar destrozos.

Aunque muchos ciudadanos han ido colgando vídeos y fotos en redes sociales en los que puede verse la fuerza del oleaje, lo cierto es que no han provocado daños. Al menos hasta ahora. En Playa Granada, que es la zona que suele sufrir con mayor virulencia las embestidas del mar, no se ha generado el escalón que suele aparecer y el agua no ha alcanzado las instalaciones del hotel.

El aviso por fuertes vientos se mantendrá hasta las seis de la tarde. / Javier Martín

En Almuñécar, por el momento, el temporal tampoco ha hecho de las suyas, aunque el agua llegó a tocar el paseo en Cotobro y los chiringuitos en la zona de Velilla, aunque en ninguna de estas playas se han apreciado mordidas en la arena.

Según las previsiones de Aemet, el nivel de riesgo naranja por fenómenos costeros que se activó esta mañana a las 11.00 finalizará en la madrugada de este martes, a las 00.00. Mientras tanto, se esperan vientos del este y olas de entre tres y cuatro metros. La Agencia Estatal de Meteorología mantendrá el nivel de riesgo amarillo por vientos que pueden alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora, un aviso que finalizará hoy a las 18.00 horas.